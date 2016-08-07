İranlı nükleer fizikçi idam edildi



İranlı nükleer fizikçi Şahram Amiri'nin İran'ın gizli nükleer bilgilerini ABD'ye verdiği iddia ediliyordu.

Mizan Online adlı haber sitesinin verdiği bilgilere göre, İranlı sözcü Golamhüseyin Mohseni Eceiye, Şahram Amiri'nin İran'ın gizli nükleer bilgilerini düşmanlara verdiği gerekçesiyle idam edildiğini kaydetti. Haberde Amiri'nin çok gizli bilgilere erişimi olduğu, ABD ile irtibata geçtiği ve onlarla bu "çok gizli ve hayati bilgileri paylaştığı" savunuluyor.

Amiri 2009'da Suudi Arabistan'da umre ziyaretindeyken kayıplara karışmıştı. Suudi Arabistan'da Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Farsça konuşan iki ajanı tarafından kaçırıldığını iddia eden Amiri, İran'a kendi isteğiyle geri döndüğünde kahraman gibi karşılanmıştı.

Washington yönetimi, Amiri’nin ABD’den sığınma talep ettiğini açıklamış, Amiri ise Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından alıkonulduğunu iddia etmişti. Amiri, Mayıs 2011’de ise vatana ihanet suçundan tutuklanarak hapse atılmıştı.

İranlı sözcü tüm bu süre zarfında Amiri'nin ajanlık yaptığını bildiklerini savundu.

İran'da toplu idam

İran'da Başsavcı Muhammed Cevad Montazeri geçen perşembe günü "çok sayıda cinayet işlemekle ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturmakla" suçlanan 20 Sünni mahkumun idam edildiğini açıklamıştı.

Montazeri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu insanlar cinayet işledi. Kadınları ve çocukları öldürdü. Yıkıma neden oldular, güvenliğe karşı hareket ettiler ve bazı Kürt bölgelerindeki Sünni dini liderlerini katlettiler" ifadelerini kullanmıştı. Montazeri, mahkumların Salı günü asılarak idam edildiğini belirtmişti.