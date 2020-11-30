İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin suikastı detaylandırıldı: "İlk önce bir patlamaya elektrik direği devrildi, 12 suikastçı vardı, kameralar çalışmıyordu"

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İran'ın nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikastına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İran devlet haber ajansına göre Fahrizade suikaste uğradığı sırada Abserd kentinde yaşayan kayınpeder ve kayınvalidesini ziyarete gidiyordu. Nükleer fizikçiyi bir araba dolusun koruma takip ediyordu.

İran İslam Muhafızları'nın belgeselcisi Cevad Mogoyi, bu sırada ada kavşakta park halinde olan boş Nissan marka bir arabanın infilak ettiğini söyledi. Patlama sonucunda bir elektrik direğinin devrildiği belirtildi.

Mogoyi'nin aktardığına göre bir grup suikastçı park halindeki bir Hyundai Santa Fe'den indi, bir grup da motorsikletle olay yerine geldi. Yerdeki suikastçılara keskin nişancıların destek verdiği ifade edildi. Toplamda 12 suikastçının araçlara ateş açtığı belirtildi.

Fahrizade'ye en az üç kurşun isabet etti. Mogoyi'nin aktardığına göre nükleer fizikçi vurulduktan sonra araçtan inip yere yığıldı. En yakındaki sağlık merkezinde elektrik olmadığı bu yüzden Tahran'a götürülmesi gerektiği ifade edildi. Fahrizade, kendisini taşımak için gelen helikopterde hayatını kaybetti.

Olay anında hiçbir kameranın çalışmadığı ve 12 suikastçının da başarılı bir şekilde kaçmayı başardığı belirtildi.