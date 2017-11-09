İranlı muhalif lider Hollanda'da öldürüldü

Yusuf Özkan

İran'ın batısındaki Huzistan eyaletinin Ahvaz kentinde bağımsız bir devlet kurmak için mücadele eden Arap Kurtuluş Hareketi'nin (ASMLA) lideri Ahmed Molla Nissi, Hollanda'nın Lahey kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Bölgedeki sünni Arap azınlığın bağımsızlığını amaçlayan örgüt, İran tarafından "terörist" olarak nitelendiriliyor.

Lahey polisi, çarşamba akşamı Jan van Riebeek sokağında meydana gelen suikastte öldürülen kişinin ASMLA lideri Nissi olduğunu açıkladı. Olay sonrası şüpheli davranışlarda bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan bazı görgü tanıkları, suikastle ilgili olarak İran rejimini suçladı. Bir görgü tanığı, Nissi'nin daha önce de öldürülmeye çalışıldığını öne sürdü.

AB'nin 'terör örgütleri' listesinde değil

Hollanda vatandaşı olan Nissi, 10 yıldır Lahey'de yaşıyordu. Nissi, geçen yıl lideri olduğu örgütü Lahey Ticaret Odası'na kaydettirmişti.

Ticaret odası belgelerinde örgütün, "Huzistan'da bağımsız ve demokratik bir Arap cumhuriyeti kurmak için İran'ın işgaline karşı özgürlük savaşı verdiği" belirtiliyor.

Nissi'nin lideri olduğu ASMLA, 1999 yılında kuruldu. İran yönetimi tarafından "terör örgütü" olarak nitelendirilen hareket, Huzistan'daki bombalı saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Huzistan'da en son saldırı bu yılın başlarında yaşanmıştı. ASMLA, iki boru hattını ele geçirdiğini açıklamıştı. Ancak İran yönetimi, bu açıklamayı yalanlamıştı.

ASMLA, Avrupa Birliği'nin (AB) "terör örgütleri" listesinde yer almıyor. Bu nedenle Hollanda'daki faaliyetlerini yasal olarak sürdürebiliyor.

Örgüt, İran'ın Irak sınırında yer alan Ahvaz kentindeki Sünni Arap azınlığın yoksulluk içinde yaşadığını savunarak, İran'dan ayrılmak istiyor.