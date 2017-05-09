İranlı Messi "kamu düzenini bozmak"tan gözaltına alındı

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye benzerliği ile tüm dünyanın dikkatini çeken İranlı Reza Perastesh'ın kamu düzenini bozmak suçlamasıyla ülkesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

İran'da yaşayan 25 yaşındaki öğrenci Reza Perastesh Messi'ye olan benzerliği ile sosyal medyada fenomen haline gelmişti. Ülkesinde de oldukça ilgili gören Reza, İran'ın batısında bulunan Hemedan şehrinde gözaltına alındı.

Reza Perastesh'ın gözaltına alınma sebebinin hayranlarının fotoğraf çektirmek için araç trafiğine neden olması gösterildi. Kamu düzenini bozmak suçlamasıyla gözaltına alınan Reza'nın kısa süre sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.