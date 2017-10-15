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İranlı komutan Kasım Süleymani, kriz diplomasisi için Erbil'de

Süleymani, bölgedeki krizi çözmek için IKBY'yi ziyaret etti

15 Ekim 2017 15:36

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, Erbil ile Bağdat arasında yaşanan gerilimi düşürmek için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) ziyaret ettiği belirtildi.

Irak hükümetine bağlı askeri ve milis güçlerin Kerkük’ün güneyine konuşlandığı ve kente girme hazırlıkları yapıldığı iddia edilirken, Kasım Süleymani kriz diplomasisi için harekete geçti.

Reuters'in haberine göre  Süleymani, Erbil yönetimiyle Bağdat arasındaki krizi görüşmek için IKBY bölgesine gitti.

Dün gece de Irak'ın Kerkük kentinde, KYB ile İranlı bazı üst düzey yetkililerin bir araya geldiği iddia edilmiş, KYB'den üst düzey sorumlular ve İranlı askeri yetkililerin Kerkük'ün Reşad  köyünde bir araya geldiği ileri sürülmüştü.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen  Kasım Süleymani, İran'ın yurtdışı operasyonlardaki "gölge komutanı" olarak nitelendiriliyor.

"Mesafe 10 metreye kadar düştü" iddiası

Öte yandan Kerkük çevresinde konuşlanan Peşmerge ve Haşdi Şabi güçleri arasındaki mesafenin yer yer 10 metreye kadar düştüğü, karşılıklı hendeklerin kazıldığı belirtildi.

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