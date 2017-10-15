Kerkük'te 'peşmergeye tanınan süre' geçti, tansiyon yüksek

Irak merkezi hükümetinin, Peşmerge'ye tartışmalı bölge Kerkük vilayetinden güçlerini geri çekmeleri için tanıdığı ileri sürülen edilen süre aşıldı.

Peşmerge güçleri, Bağdat yönetiminin yerel saatle pazar sabaha karşı 02.00'a kadar süre verdiğini söylerken, Irak ordusu bu iddiayı yalanladı. Kürt basınına göreyse, bu süre 24 saat daha uzatıldı.

Kürt güvenlik kaynaklarına dayandırılan Reuters'ın haberinde, merkezi yönetimin Kerkük'ten çıkmaları için yaptığı uyarının peşmerge güçlerince reddedildiği bildirildi. BBC'nin Irak'taki muhabiri Orla Guerin, iki tarafın vilayete konuşlandırdığı askerlerin cumartesi gecesi kısa süren bir çatışma yaşadığını ve bundan birbirlerini suçladığını aktardı.

Kerkük kritik konumda

Irak'taki merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki tartışmalı bölgelerden Kerkük, Kürtlerin bağımsızlık referandumu sonrası kritik konumda.

Vilayette nüfusun çoğunluğunu Arap ve Türkmenler oluşturuyor. Türkiye basınında Kerkük'te gerilimin had safhada olduğu bildiriliyor.

"Bölge saatli bombaya döndü"

Hürriyet gazetesine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, bölgenin "adeta bir saatli bombaya döndüğünü" söyledi.

Gazetede yer alan habere göre Kazancı, Kerkük'ün "bir Türkmen kenti" olduğunu, "Ne peşmerge ne de Haşdi Şabi güçlerinin yanında taraf tutacaklarını" açıkladı.

İbadi: Silahlı gerginlikten yana değiliz

25 Eylül'de IKBY'de gerçekleşen referanduma Kerkük de katılmış, bağımsızlığı destekleyenlerin ezici çoğunluğu yakaladığı resmi sonuçların açıklanması sonrası Irak parlamentosu ülkenin başbakanı Haydar el İbadi'den buraya asker göndermesini istemişti.

İbadi, geçen hafta yaptığı açıklamada müşterek yönetilen Kerkük'te silahlı bir gerginlikten yana olmadığını söylemişti.

Peşmerge: Bedeli ne olursa olsun savunacağız

Hem Irak ordusu hem de Başbakan İbadi, Kerkük'te bir askeri operasyon planlamadıklarını yineleseler de, ordu birimleri buraya konuşlandırıldı.

Peşmerge ise Irak'tan gelecek "tehditlere" karşı Kerkük'teki pozisyonlarını "bedeli ne olursa olsun" savunacaklarını söylüyor.

ABD: IŞİD’le savaşmaya odaklanılmalı

Peşmerge, 2014'te Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) tehdit ettiği Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmişti.

Bölgede Şii milislerin de desteklediği ordu ile Peşmerge arasındaki tansiyonun artması üzerine ABD Savunma Bakanı Jim Mattis taraflara, silahlarını birbirlerine çevirmek yerine IŞİD'e karşı birlikte savaşmaya odaklanmaları çağrısı yapmıştı.