İranlı kadınlardan başörtüsü zorunluluğuna karşı sosyal medyada kampanya

İran'da başörtüsü takma zorunluluğu getiren yasaya karşı çıkan sosyal medyada bir kampanya başlattı.

İranlı kadınlar, protesto için #beyazçarşamba etiketiyle beyaz eşarplı veya beyaz kıyafetli fotoğraflarını paylaşıyor.

Fikir, kıyafet zorunluluğuna karşı internette My Stealthy Freedom (Benim Sinsi Özgürlüğüm) adlı hareketi kuran Masih Alinejad'dan çıktı.

Kampanyayı başlatan Alinejad, ABD'de yaşıyor ve tutuklanma korkusu nedeniyle 2009'da ayrıldığı İran'a geri dönemiyor.

İran'da 1979 İslam Devrimi'nden önce birçok kadın mini etek ve kısa kollu bluzlar gibi 'Batı tarzı' kıyafetler giyebiliyordu ama Ayetullah Humeyni'nin ülkenin başına gelmesiyle her şey değişti.

Kadınlar, İslam'a uygun şekilde başlarını örtmeye, makyaj yapmamaya, diz boyunda mantolar giymeye zorlanıyordu. Yaklaşık 100 bin kadın ve erkek, 1979 yılında yasaya karşı gösteriler için sokağa çıkmıştı. Yasaya muhalefet bugün de devam ediyor.

My Stealthy Freedom kampanyasına son üç yılda 3 binden fazla başı açık kadın fotoğrafı ve videosu gönderildi.

İnternet sitesi, yetkililerin radarına takılmamak için genellikle faaliyetlerini gizli yürüttü.

#beyazçarşamba kampanyası beşinci haftasına girdi. Alinejad'a ilk iki haftada gönderilen videoların sayısı da 200'ü aştı.

Videosunu gönderen bir kadın, "Bu kampanyaya tesadüfen denk geldim. Size kendi hapsolmuşluğumdan bahsetmek istiyorum. 7 yaşımdan bu yana bana başörtüsünü dayatıyorlar" diyor.

Alinejad protestoculardan biriyle yaşadığı bir diyalogu anlattı:

"Katılımcı bir kadına güvenliğiyle ilgili kaygı duyduğumu söyledim. O da, son 38 yılda İranlı kadınların yaşadığı bu baskı altında yaşamaktansa işini kaybetmeyi göze alabileceğini söyledi."

Alinejad katılımcıların çoğunun İran'dan olduğunu ancak Suudi Arabistan, Avrupa ve ABD'den de paylaşımlar yapıldığını belirtiyor.

Afganistan'dan bir kadın kampanyaya desteğini dile getirirken kendisinin başörtüsüz bir fotoğrafını paylaşmaktan korktuğunu söyledi.

Afganistan'da başörtüsü zorunluluğu yok ancak birçok genç kadın ailesinin baskısı nedeniyle örtünüyor.

İran haber ajansı Tasnim, kampanyaya tepki gösterdi ve kocasıyla fotoğrafını paylaştığı Alinejad için "fahişe" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı olduğu söylenen Maşregh haber ajansı, siyah çarşaflı annesi ve babasıyla çekilen fotoğrafını paylaşıp Alinejad için "Masih, öleceksin" yazdı.

Alinejad ise tepkilere rağmen kadınların özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğini söylüyor.