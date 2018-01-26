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İranlı kadın yolcularda 'Metamfetamin' ele geçirildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2 otobüste 3 yolcuda toplam 3 kilo 514 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi

26 Ocak 2018 13:04

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2 otobüste 3 yolcuda toplam 3 kilo 514 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
Erzincan-Sivas uygulama noktasında yol kontrol ve arama faaliyeti yapan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’dan Ankara’ya giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste İran uyruklu 53 yaşındaki Robab Rostamalı isimli kadın yolcunun üzerinden iki ayrı şeffaf naylon poşet içinde 944 gram metamfetamin yakalandı. Aynı otobüste yine İran uyruklu olan Sanaz Mehdizadehkohnehshahri (27) isimli kadının oturduğu koltuğun altında iki ayrı şeffaf naylon poşet içerisinde ağırlıkları 885 gram metamfetamin yakalandı. Yolcu koltuğu üzerinde ise 516 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sivas\'tan Malatya’ya giden bir başka yolcu otobüsü ise İstihbarat, Narkotik ve Kangal İlçe Emniyet  Müdürlüğü ekiplerince yol uygulaması kapsamında durduruldu. Otobüste yapılan aramada 51 yaşındaki Y.Ç. isimli şahsın otobüs içerisinde sakladığı, enerji içeceği markasına ait teneke kutularının içerisine gizlenerek paketlenmiş ağırlığı bin 169 gram olan metamfetamin ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 3 şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin arından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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