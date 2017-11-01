İranlı işadamlarından 540 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,(DHA)-İRANLI İşadamları Mehdi Shab Neshin ve Morteza Bistooni, 540 bin dolar dolandırıldıklarını iddia ederek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'na pilot A.K. ve eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI\'NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'na Avukat Nizam Gövce tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Müvekkillerim İran vatandaşı olup, hava yolu ulaşım sektöründe faaliyet göstermekte ve ağırlıklı olarak uçak kiralama, satın alma işi ile iştigal etmektedirler. Müvekkillerim bu amaçla Türkiye\'de uçak kiralama ve satın alma arayışı içerisine girmişler ve şüphelilerden A.K. ile tanışmışlardır\" ifadelerine yer verildi.

“MÜVEKKİLLERİM 540 BİN DOLAR VERMİŞLERDİR\"

Şüphelilerden A.K.\'nın, müvekkillerine Romanya\'da faaliyet gösteren hava yolu şirketi olduğunu, bu şirketin yüzde 50 hissesini de satabileceğini ve 1999 model uçağı da kiraya verebileceğini beyan ettiği ifade edilen dilekçede şunlara yer verildi: “A.K., müvekkillerime kira konusu uçağın teknik özelliklerini, kiralama anlaşmasını, uçağın uçabilirlik belgesini, havayolunun ruhsatını müvekkilime göndermiştir. Müvekkillerim bu belgelere inanmış ve anlaşma sağlanmıştır. Şüpheli A.K., müvekkillerime eşi ve firmanın ortağı olarak tanıttığı ve yetkilisi olduğunu beyan ettiği diğer şüpheli N.K.\'ya yönlendirmiştir. Müvekkillerim, şüpheliler A.K. ve eşi N.K.\'ya 540 bin Dolar ön ödeme adı altında para vermişlerdir\"

“MÜVEKKİLLERİM SERMAYELERİNİ KAPTIRMIŞLARDIR\"

N.K. ve A.K. 1999 model uçağı İran Havalimanı\'na indirerek güven verdikleri ve ödemleri aldıktan sonra uçağı tekrar havalandırarak kiralama anlaşması yapmadan Romanya\'ya döndükleri dilekçede iddia edildi. Dilekçede, “Şüpheliler baştan beri belirli bir amaç için birlikte hareket etmişler, müvekkillerimi dolandırmışlardır. Müvekkillerim ödemeleri geri istemişlerdir. Ancak şüpheliler müvekkillerime ödeme yapmadıkları gibi iletişimi de keserek telefonlarını açmamışlar ve maillere yanıt vermemişlerdir. Müvekkillerim sermayelerini şüphelilere kaptırmışlardır\" denildi.

“SİNSİ PLANLAR KURARAK MÜVEKKİLLERİMİ DOLANDIRMIŞLARDIR\"

İcra takibi yaparak alacaklarını talep eden müvekkillerinin ölümle tehdit edildiğini de dilekçesinde öne süren Avukat Gövce, “Şüpheliler karı koca görüntüsü ile evliliğin kutsal değerlerini kötü amaçlarına alet ederek evlilik görüntüsü altında sinsi planlar kurarak, müvekkillerimi dolandırmışlardır\" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

N.K. ve A.K.\'nın menkul ve gayrimenkullerine tedbir konulması istenen dilekçede, şüpheliler hakkında “Nitelikli dolandırıcılık\", “Tehdit\", “Hakaret\" ve “Ölümle tehdit\" suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi.



