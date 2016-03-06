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Dünya
Deutsche Welle

İranlı işadamı Babek Zencani'ye idam cezası

Adı 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında geçen İranlı ünlü işadamı Babek Zencani İran'da yolsuzluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı.

06 Mart 2016 17:40


İranlı milyarder işadamı Babek Zencani ve iki çalışanı yolsuzluk ve zimmet suçlarından idam cezasına çarptırıldı. İran Baş Savcısı Golam Hüseyin Muhseni Ejehei, bugün yaptığı açıklamada, idam kararını duyurdu.

Zencani'nin eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın görevde olduğu 2005-2013 yılları arasında bir yolsuzluk çetesinin lideri olduğu belirtildi. Söz konusu çetenin gizli biçimde İran petrolünü sattığı ve zimmetine milyarlarca dolar geçirdiği iddia ediliyordu.

Hasan Ruhani'nin 2013 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yolsuzluk çeteleri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında Zencani de tutuklanmıştı.

Zencani'nin adı Türkiye'de 17 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sırasında işadamı Reza Zarrab'ın ortağı olarak gündeme gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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