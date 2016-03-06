İranlı işadamı Babek Zencani'ye idam cezası



İranlı milyarder işadamı Babek Zencani ve iki çalışanı yolsuzluk ve zimmet suçlarından idam cezasına çarptırıldı. İran Baş Savcısı Golam Hüseyin Muhseni Ejehei, bugün yaptığı açıklamada, idam kararını duyurdu.

Zencani'nin eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın görevde olduğu 2005-2013 yılları arasında bir yolsuzluk çetesinin lideri olduğu belirtildi. Söz konusu çetenin gizli biçimde İran petrolünü sattığı ve zimmetine milyarlarca dolar geçirdiği iddia ediliyordu.

Hasan Ruhani'nin 2013 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yolsuzluk çeteleri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında Zencani de tutuklanmıştı.

Zencani'nin adı Türkiye'de 17 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sırasında işadamı Reza Zarrab'ın ortağı olarak gündeme gelmişti.