İranlı iş adamı Zencani'nin idam cezası onandı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Yüksek Şurası'nın iş adamı Babek Zencani'nin yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle çarptırıldığı idam cezasını onayladığını duyurdu. Karara karşı çıkanlar, bu cezanın Zencani'nin arkasındaki güçlerin kimliğini gizlemeye yarayacağını savunuyor.

Zencani, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya'daki şirketleri aracılığıyla İran devleti adına milyonlarca varil petrol sattığını kabul etmişti.

Savcılar Zencani'yi şirketleri üzerinden satılan petrolün gelirini İran Merkez Bankası'na eksik yatırmakla suçluyordu. Zencani'nin bu yolla zimmetine 2.7 milyar dolardan fazla para geçirdiği öne sürülüyor. Zencani Mart ayında idam cezasına çarptırılmıştı.

Aralarında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de olduğu karara karşı çıkan kişiler, Zencani idam edilirse kayıp paranın hiçbir zaman yerine konamayacağını ve iş adamının arkasındaki yetkililerin kimliklerinin açığa çıkarılamayacağını savunuyor.

Zencani ile birlikte yargılanan iki kişinin idam cezaları ise kaldırıldı.

Nükleer faaliyetlerinden vazgeçmesi koşuluyla Ocak ayında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla, ülke yıllardır süren ekonomik izolasyondan çıkmıştı.

Zencani, 2013 yılında, Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad dönemiyle ilgili bir yolsuzluk operasyonu sırasında tutuklanmıştı.

Zencani, ülkenin en zengin iş adamlarından biri. Servetinin 14 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.