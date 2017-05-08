İranlı iş adamı cinayetinde yeni iddia: İran Mücahitleri ile şifreli mesajlaşıyordu

İstanbul’da öldürülen İranlı iş adamı ve Kuveytli ortağının cinayetiyle ilgili "ajan" olmakla suçlanan şirketin eski satın alma müdürü Sarah Rahbari, Dubai’de ortaya çıktı. Rahbari, yazdığı mektupta bazı iddialar ortaya attı. Rahbari, İran Mücahitleri lideri Meryem Rechavi ile öldürülen Saeed Karimian'ın şifreli mesajlarla haberleştiğini ileri sürdü.

İran ve Orta Doğu ülkelerine uydu üzerinde yayın yapan GEM TV’nin sahibi işadamı Saeed Karimian ile Kuveytli ortağı Muhammed Mer Almutairi, 30 nisan’da İstanbul Sarıyer’de suikasta uğramıştı. Polis henüz saldırganların kimliklerini tespit edemedi. Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir'in haberine göre, suikastçıların profesyonel tetikçi oldukları tahmin edilirken, şirketin tüm ilişki ve bağlantıları mercek altına alındı.

"Her şeyi bir bir anlattı"

Karimian’ın İran rejimine muhalif olan İran Mücahitleri ile bağının olması nedeniyle olayın terör boyutu da değerlendiriliyor. İran Mücahitleri’ne yakın kanallar, infazla alakalı İran rejimini suçluyor. Rejime bağlı kaynaklar ise saldırının arkasında Mücahitlerin bağlantılarının olduğunu iddia ediyor. Yeni bir iddia ise şirket içine rejim tarafından yerleştirildiği iddia edilen şirketin eski yöneticisi Sarah Rahbari’den geldi. Firmanın sırlarını rejime aktardığı için işten atıldığı iddia edilen Rahbari’nin, hakkındaki söylentilerle ilgili bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Dubai’de ortaya çıkan Rahbari, ajanlık iddialarını reddetti ancak çarpıcı bilgiler de verdi.

Arap emirlere İranlı kadınlar...

Buna göre İranlı işadamı Dubai’de gece kulübü işletiyordu. Bu kulüpte Dubai’deki Arap emirlerine özel partiler düzenliyor ve İranlı kandınlar farklı amaçlarla kullanıyordu. Rahbari, GEM TV’nin yedi kanalının kapanmasının da bu tarz ilişkilerden kaynaklandığını ileri sürdü. İranlı işadamının Kuzey Irak Kürt Bölgesi’nde de benzer bir gece kulübü açmak için çalışmalar başlattığını ama sorunlar yaşadığını da ekledi.

Şifreli mesajlar

Rahbari, İran Mücahitleri lideri Meryem Rechavi ile Saeed Karimian’ın şifreli mesajlarla haberleştiğini de ileri sürdü. Kendisinin de olayı sonradan fark ettiğini belirten Rahbari, şifreleri getiren kişinin F. Şin isimli kişi olduğunu iddia etti.