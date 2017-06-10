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İranlı havayolu şirketi 60 adet Boeing 737 alacak

Anlaşmanın detaylarına göre, toplam 60 adet uçak, iki parti hâlinde sevkedilecek

10 Haziran 2017 23:29

İran'ın en büyük havayolu şirketi Aseman Airlines, ABD'li uçak üreticisi Boeing'e 60 adet 737 tipi uçak siparişi verdi.

İran devlet ajansı IRNA'ya göre, ülkenin en büyük havayolu şirketi Aseman Airlines, filosuna 60 uçak daha katıyor. Uçaklar, Chicago merkezli ABD'li havacılık firması Boeing tarafından tedarik edilecek. İki firma yetkilileri, başkent Tahran'da düzenlenen bir seremoniyle anlaşmayı duyurdu.

Anlaşmanın detaylarına göre, toplam 60 adet uçak, iki parti hâlinde sevkedilecek.

30 jetlik ilk parti 737 tipi uçaklardan oluşacak ve teslimatının 2019 yılında yapılması bekleniyor. 

 

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