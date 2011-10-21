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Kültür-Sanat

İranlı grup Farid Farjad'ı sahneden indirdi!

İran asıllı Amerikalı keman virtüözü, ‘Kemanı ağlatan adam’ Farid Farjad, konseri sırasından kendisini protesto İranlı bir eden grup nedeniyle sahneyi terk etti.

21 Ekim 2011 03:00

T24 - İran asıllı Amerikalı keman virtüözü, ‘Kemanı ağlatan adam’ Farid Farjad, konseri sırasından kendisini protesto İranlı bir eden grup nedeniyle sahneyi terk etti. Güvenlik güçlerinin protestocu grubu salondan dışarı çıkarttıktan sonra tekrar sahneye dönen Farjad, İranlı grupla arasındaki tartışmayı ve İran’daki Molla rejimini değerlendirdi.



İranlı grup, Türk dinleyicilerin sloganlı tepkileri arasında salondan dışarı çıkarıldı. Farjad, salon dağıldıktan sonra sahneye geri dönerek, yaklaşık 100 kişilik izleyici grubuna, İranlı grupla arasındaki tartışmayı ve İran’daki Molla rejimini değerlendirdi. Farjad Türkiye’yi çok sevdiğini, Türk vatandaşı olarak bu topraklarda ölmek istediğini söyledi. İstanbul’a 2 konser için gelen Farjad, son konserini önceki akşam Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu’nda verdi.



Farsça tartışma


Yaklaşık 600 kişiye muhteşem bir keman ziyafeti çeken Farjad, konserin sonuna doğru müziğine ara verip, doğduğu İran’da zulüm yaşandığını, rejimin müziği, eğlenceyi yasakladığını anlattı. 40 yıldır Amerika’da sürgün hayatı yaşayan Farjad, kardeşinin bir kadeh votka yüzünden kırbaçlandığını öne sürdü. Bu sırada izleyiciler arasından ayağa kalkan 5- 6 kişilik bir grup, önce Türkçe olarak “Yalan söylüyorsun” diye bağırdı, ardından Farsça olarak Farjad’la tartışmaya girdi. Farjad bunun üzerine, kızgın bir yüz ifadesiyle sahneyi terk etti. Türk izleyicilere tercüman çeviri yaptı. Tercüman Farjad’ın İranla ilgili eleştirilerine İranlı grubun, “İran senin anlattığı gibi bir ülke değil, böyle şeyler olmuyor. Er geç İran’a geleceksin” dediğini aktardı.


Türk izleyiciler çevirinin ardından İranlı gruba tepki gösterdi. Grup, “Türkiye İran olmayacak, İran’a gidin, sizi ülkemizde istemiyoruz” sözleri ve sloganları arasında salon dışına çıkarıldı.


Sanatçının türkiye turnesini düzenleyen Ada Organizasyon’dan Ali Şenol, planlı bir protesto yapıldığını düşündüklerini belirtti. Şenol, turnenin son konserinde bunun yaşanmasından üzüntü düyduklarını, Farjad için mayıs ayında yeni bir Türkiye turnesi planladıklarını söyledi.


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