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Spor
Deutsche Welle

İranlı futbolseverler: Lütfen seksi giyinme

İranlı futbol taraftarları Dünya Kupası grup kura çekimini sunacak Rus sunucu Maria Komandnaja nedeniyle endişeli. Nedeni ise seksi giyinmesi durumunda yayının kesilecek olması...

29 Kasım 2017 02:51

Dünyadaki futbol severlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası grup kura çekimlerini 1 Aralık'ta eski futbolcu Gary Lineker, Rus spor gazetecisi Maria Komandnaja ile birlikte sunacak. Ancak kura çekimi yaklaşırken İranlı futbolseverlerin endişesi artıyor.

Taraftarlar, Rus sunucu Komandnaja'nın törende dekolte giyinmesi durumunda İran'daki sert İslami kurallar nedeniyle

kura çekimi yayınının kesintiye uğramasından korkuyor.

Kura çekimi İran'ın devlet televizyonu IRIB'de yayınlanacak. İran'daki yayın kurallarına göre kadınların kapalı giysilerle çıkmasına izin veriliyor ve kıyafetler istenen kapalılıkta olmaması halinde de yayın derhal kesiliyor.

İranlı futbolseverler de kura çekimini bu nedenle izleyememekten korkuyor. İranlı futbol severlerin sosyal medya üzerinden Maria Komandnaja'ya çok seksi giyinmemesini rica ettikleri belirtiliyor.

Almanya'da yapılan 2006 Dünya Kupası kura çekimleri Alman model Heidi Klum'un kıyafeti, dört yıl önce de Brezilya'daki Dünya Kupası kuraları ise samba dansçıları nedeniyle İran'da dakikalarca kesintiye uğramıştı. 1 Aralık'daki kura çekimini milyonlarca İranlı'nın izlemesi bekleniyor.

dpa/HS/GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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