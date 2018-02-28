İRAN'LI ELEKTRO MÜZİK GRUBU "ÖZEL" İZİNLE İSTANBUL'DA KONSER VERECEK

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İran\'da elektro müzik yapan Kako Band adlı grup, İran Kültür Bakanlığı\'nın izniyle ilk yurt dışı konserlerini Türkiye\'de verecek. 2016 yılında İran\'da ilk klip festivalinde ödül alan ayrıca \"En iyi karışık türde müzik\" albümü ödülü sahibi grup üyeleri geldikleri İstanbul\'da dostluk ve barış mesajları verdi.

2007 yılında İran\'ın Shiraz şehrinde Nima ve Pouya Sarafi tarafından kurulan Kako Band, 9 Mart 2018 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi\'nde bir konser verecek. Yapma dil adı verilen ve anlamı, \'küçük bir grup tarafından icat edilen bir dil\' olarak tanımlanan seslerle icra ettikleri eserleriyle İran\'da beğeni kazanan grup evrensel ve birleştirici bir tarzı benimsiyor.

İRAN KÜLTÜR BAKANLIĞI İZNİYLE GELDİLER

İran Kültür bakalığından aldıkları özel izinle İstanbul\'a gelen Farsça\'da Ahbap/Dost anlamını taşıyan \"Kako\" kelimesini gruplarının adı olarak seçen Nima ve Pouya, şarkılarında insani konulara değindiklerini ve şarkılarının coğrafyalardan bağımsız olarak insanların duygularının yorumuna açık olduğunu söylediler. Grup üyeleri, Doğu ezgileri ile birleştirdikleri, yarattıkları yapma dile ait sözleri, çok sayıda ritmik ses içeren Batı müziği teknikleriyle ve renkleriyle harmanladıklarını belirtti.

AVRUPA VE AMERİKADA KONSER VERMEK İSTİYORLAR

İran\'da ilk defa düzenlenen ilk klip festivalinde ödül alan grup ayrıca 2016 yılında yine İran\'da düzenlenen bir başka yarışmadada \"En iyi karışık türde müzik\" albümü\" ödülü aldığı belirtildi. Grup üyeleri ilk yurt dışı konserlerinin ardından izin almaları durumunda Avrupa ve Amerika\'da konser vermek istediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-\"Kako\" grup üyleri

-\"Kako\" grup üylerinin açıklamaları

-Kliplerinden görüntüler