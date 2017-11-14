İranlı depremzedeler sıkıntılarını DHA'ya anlattı

Ekber Karabağ / Serpol Zehap, 14 Kasım (DHA) - İran\'daki depremde en çok can kaybının yaşandığı Kirmanşah ilinin Serpol Zehap ilçesinde, depremzedelerin en büyük sorununu çadır ve yiyecek oluşturuyor.

Çadır dağıtımında büyük bir koordinasyonsuzluk olduğunu söyleyen İranlı depremzede, ağlayarak, eşi ve çocuğuyla parkta üstü açık bir şekilde gecelemek zorunda kaldığını ifade etti.

Bir kadın depremzede, çadır olmadığı için 4 aileyle birlikte kamyonunun kasasında kaldıklarını söyledi.

Çaldır kurmaya çalışan bir depremzede aile de çadır alamadıklarını bu yüzden kendi imkânlarıyla çadır kurmaya başladıklarını dile getirdiler.

Deprem sırasında ayağı kırılan bir depremzede , \" Devlet çadır ve diğer malzemeleri getiriyor. Halk kent girişinde yardım araçlarının önünü kesiyor, benim gibi ayağı kırık olan insanlara yardım ulaşamıyor\" dedi.

Bir bayan depremzede, \" Gündüz güneşin sıcağı gece soğukla boğuşuyoruz. İki çocuğum var. Deprem öldürmedi soğuktan ölecekler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

Depremzedelerin sıkıntılarını anlatması

Kurulan çadırlar

Deprem alanından görüntüler

Enkaz kaldırma çalışması