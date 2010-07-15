-İRANLI BİLİM ADAMI EVİNDE TAHRAN (A.A) - 15.07.2010 - Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA tarafından, geçen yıl Suudi Arabistan'da umre ziyareti için bulunduğu sırada kaçırıldığını iddia eden İranlı ve dün ABD'den ayrılan nükleer bilim adamı Şehram Emiri, memleketine döndü. Tahran'da Uluslararası İmam Humeyni Havaalanı'na inişinde bej rengi bir takım elbise giydiği görülen ve gülümseyerek zafer işareti yapan Emiri, gözü yaşlı oğlu, karısı, akrabaları ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Hasan Kaşkavi tarafından karşılandı. Emiri, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amerikalılar benden, İran'ın nükleer çalışmasıyla ilgili olarak bazı asılsız bilgileri ortaya atmak amacıyla beni kullanmak için Amerika'ya kendi rızamla gittiğimi söylememi istediler" diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Kaşkavi de, Emiri'ye "baskıya gösterdiği direnişten" ötürü teşekkür etti. Amerikalı yetkililer, İran'ın "ABD tarafından kaçırıldı" dediği, ABD'nin ise "Kendi rızasıyla ABD'ye geldi ve ayrıldı" dedikleri nükleer bilimci Şahram Emiri'den "yararlı bilgiler elde ettiklerini" açıklamışlardı. ABD'deki Pakistan Büyükelçiliğinin İran bölümüne sığındığı bildirilen Şehram Emiri, dün İran'a gitmek üzere ABD'den ayrılmıştı.