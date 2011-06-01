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Dünya

İRANLI BAKAN'A "ÜLKEYİ TERK ET" UYARISI LA PAZ (A.A)

01 Haziran 2011 11:56

-İRANLI BAKAN'A "ÜLKEYİ TERK ET" UYARISI LA PAZ (A.A) - 01.06.2011 - Bolivya, Arjantin'in 1994 yılında Buenos Aires'te bir Yahudi merkezine düzenlenen saldırıyı planlamakla suçladığı İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi'den ülkeyi derhal terk etmesini istedi. Bolivya Dışişleri Bakanı'nın Arjantinli dengine bir mektup yollayarak, Bolivya Savunma Bakanlığının davetlisi olarak ülkede bulunan Vahidi'den ülkeden ayrılmasını istediklerini bildirdiği belirtildi. Boliya Dışişleri Bakanlığının davetten ötürü Arjantin hükümetinden özür dileyerek, Vahidi'nin uzun süre ülkede kalmayacağını garanti ettiği kaydedildi. Buenos Aires'teki Yahudi merkezine 1994'te düzenlenen bombalı saldırıda 85 kişi yaşamını yitirmişti.

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