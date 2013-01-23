İranlı bakan asansörde öpüşürken yakalandı

İran Yüksek Öğretim Bakanı Kamran Danişcu ile İran Ulusal Müzesi Direktörü Azade Ardakani'nin asansörde öpüşürken güvenlik kameralarına yakalandı.

Yediot Ahronot gazetesinin Sky News Arabia'ya dayandırdığı ve internet paylaşım sitelerinde de yayınlanan habere göre, daha kısa bir süre önce İran üniversitelerinde kız öğrencilerin matematik ve fen derslerine girmesine kısıtlamalar getiren Yüksek Öğretim Bakanı Danişcu ile Tahran'daki Ulusal Müze Direktörü Ardakani'yi ateşli bir şekilde öpüşürken gösteren güvenlik kamerası görüntüleri internette yayıldı.

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DHA'nın haberine göre, Tahran'da çekildiği belirtilen görüntüleri İran medyasının şimdilik görmezden geliyor. Şeriatla yönetilen bir ülkede meydana gelen bu olayın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.