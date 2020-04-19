'İranlı Angelina Jolie' cezaevinde Koronavirüs'e yakalandı

İran'da ABD'li oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için çok sayıda estetik ameliyat olduğu iddia edilen ve geçen yıl tutuklanan Instagram fenomeni Sahar Tabar cezaevinde yeni tip Koronavirüs'e yakalandı. Tabar, 85 bin mahkumun virüs nedeniyle serbest bırakılmasına rağmen 'davasının devam ettiği' gerekçesiyle tutuklu kalmıştı.

İran’da ABD’li oyuncu Angelina Jolie’ye benzemek için defalarca estetik ameliyat olduğu iddia edilen ve ‘ahlaksızlığı teşvik’ gibi suçlamalarla geçtiğimiz ekim ayında tutuklanan Instagram fenomeni Sahar Tabar’ın cezaevinde yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı. Avukatı, Sahar Tabar’ın durumu hakkında İran yargısına yazdığı açık mektupta, müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi.

Avukat Payam Derafşan, annesinden edindiği bilgiye göre, Sahar Tabar’ın cezaevinde virüsün belirtilerini gösterdiği için karantina alanına transfer edildiğini duyurdu. İddia edilen suçları işlediği sırada reşit bile olmayan Tabar’ın, İran’da 85 bin mahkumun virüs nedeniyle serbest bırakılmasına rağmen ‘davasının devam ettiği’ gerekçesiyle tutuklu kaldığı belirtildi.

Cezaevi yetkilileri ise Tabar’ın Koronavirüs'e yakalandığı bilgisinin doğru olmadığını savundu.

Ne olmuştu?

İran’da ‘zombi Angelina Jolie’ olarak anılan Tabar, Instagram hesabındaki fotoğraflarıyla 2017 yılında uluslararası basının manşetlerine çıkmıştı. Angelina Jolie’ye benzemek için 5o estetik ameliyat geçirdiği iddia edilen kadın, Rus devlet ajansı Sputnik’e açıklamasında fotoğrafları Photoshop ve makyaj ile çektiğini, estetik ameliyat olmadığını savunmuştu.

Ekim 2019’da ise ‘dine hakaret’, ‘ahlaksızlığı teşvik’ ve ‘İran’da İslami kıyafet yönetmeliğine hakaret’ gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Bazı kişilerin Tabar’ı başkent Tahran’da bir dini kuruma şikayet ettiği belirtilmişti.