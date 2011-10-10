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Yaşam

İranlı aktris bir yıl hapis ve 90 kırbaç cezasına çarptırıldı

İranlı aktris Marziye Vefamehr, ülkesinde sanatçılara uygulanan kısıtlamaları eleştiren bir filmde rol aldığı için bir yıl hapis ve 90 kırbaç cezasına çarpt&

10 Ekim 2011 03:00


T24 - İranlı aktris Marziye Vefamehr, ülkesinde sanatçılara uygulanan kısıtlamaları eleştiren bir filmde rol aldığı için bir yıl hapis ve 90 kırbaç cezasına çarptırıldı.


İranlı aktrise 90 kırbaç cezasıMuhalif Kalameh.com sitesinin verdiği habere göre, Cumartesi günü suçlu bulunan Vefamehr’in cezası dün açıklandı. İranlı aktrisin kararın ardından temyize gittiği belirtildi ancak daha fazla bilgi verilmedi.
 
Hürriyet gazetesinin AFP'ye dayandırdığı haber göre, Vefamehr, muhafazakar kesim tarafından ağır eleştiriye maruz kalan “Benim Satılık Tahran’ım” adlı filmde rol aldığı için Temmuz ayında tutuklanmıştı. İranlı aktris, Temmuz sonlarında tutarı bilinmeyen kefaleti ödendikten sonra serbest bırakılmıştı.
 
Avustralya-İran ortak yapımı olan film, sinema çalışmaları yetkililer tarafından engellenen genç bir aktrisin başından geçenleri anlatıyor. Genç kadın, bunun üzerine sanatçı yönünü ortaya koyabilmek için gizli bir hayat sürmeye başlıyor.
 
Fars haber ajansı, İran’daki sinemalarda gösterimi yasaklanan filmin ülke içinde yasa dışı olarak satıldığını bildirdi.







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