T24 LogoT24 Logo
Gündem

İranlı 6 yaşındaki Parya, otel havuzunda boğuldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ailesiyle tatil yapan İranlı 6 yaşındaki Parya Aghamohammadhassan Tajer, 4 gün önce konakladıkları otelde, yetişkinlerin kullandığı havuza düştü

27 Ekim 2017 15:27

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da ailesiyle tatil yapan İranlı 6 yaşındaki Parya Aghamohammadhassan Tajer, 4 gün önce konakladıkları otelde, yetişkinlerin kullandığı havuza düştü.Havuzdan çıkarılarak ambulansla hastaneye götürülen Parya, dün akşam yaşamını yitirdi.
Olay, geçen pazartesi günü, Muratpaşa İlçesi Kundu bölgesinde bulunan beş yıldızlı bir otelin büyüklere ait havuzunda meydana geldi. İran\'ın başkenti Tahran\'da oturan baba Majıd Aghamohammadhassan Tajer, 4 gün önce, beraberinde eşi ve kızı Parya ile tatillerini geçirecekleri otele geldi.
Tatil sırasında çiftin kızı Parya, yetişkinlerin kullandığı havuza düştü. Bir süre havuzda kalan küçük kız, otelde bulunan görevliler ve müşteriler tarafından fark edilip, havuzdan çıkarılarak, ambulansla hastaneye götürüldü. Aşırı su yuttuğu belirtilen Parya, 4 günlük tedavi sürecinin ardından dün akşam saatlerinde, yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürülen Parya\'nın cenazesinin, İran\'a gönderileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAANTALYAParya Aghamohammadhassan TajerHavuzdanParyaOlayMuratpaşaKunduTahranMajıd Aghamohammadhassan TajerTatilBirAşırıAntalya Adli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24