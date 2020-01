İranlı 3 iş insanı İstanbul'da kendilerini korumaları için tuttukları İngiliz güvenlikler tarafından kaçırıldı

Rusya, Dubai ve Macaristan'da bloke edilen yüklü miktardaki paralarını almak için 6 ay önce İstanbul'a gelerek lüks bir otelin iki katını kapatan, İranlı iş insanı 3 kardeş, otel odasından kaçırıldı. Otel odalarında bulunan 500 bin Euro değerindeki altın, ziynet eşyaları ve kurtarmaya çalıştıkları paralarla ilgilibelgeler de ortadan kayboldu. 3 İranlı'yı kendilerini korumaları için tuttuğu İngiliz güvenlik şirketi görevlilerinin kaçırdığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Rusya ve Dubai'nin de arasında bulunduğu birçok ülkede yatırımları olduğu belirtilen İranlı A.S, (35) kız kardeşi M.S (32) ve M.S (30) geçtiğimiz nisan ayında Türkiye'ye geldi. 3 kardeş Beyoğlu Sütlüce'de lüks bir otelin 5 ve 6. katını kapattı. Dubai'de anlaştıkları İngiliz şirketi güvenlik görevlileri de güvenliklerini sağlıyordu. İngiliz güvenlik şirketi, otelde güvenliği sağlamak için Türk özel güvenlik görevlisi de işe aldı.

Geçtiğimiz Pazartesi gecesi otele gelen VIP minibüs içinden 3 kişi indi. Bu kişiler, 3 İranlı'ya polis olduklarını söyledi. 3 İranlı'ya saldırı yapılacağı istihbaratı aldıklarını bu nedenle kendilerini başka bir adreste koruma altına alacaklarını belirtti. 3 İranlı, Ayazağa'da bir gecekonduya götürüldü.

İranlı'ların götürülmesinden ardından, kapatılan otel katlarına 3 kişi geldi. Odalara girerek 500 bin Euro değerindeki altın ve ziynet eşyalarını ile kurtarmaya çalıştıkları paralarla ilgili belgeler alındı.

Olaydan bir gün sonra A.S'yi eşi M.S aradı ancak ulaşamadı, telefonu kapalıydı. A.S, Türkiye'deki çocukluk arkadaşını arayarak yardım istedi. Birlikte otele gittiklerinde otelde kimseyi bulamadılar. Bunun üzerine karakola giderek şikayetçi oldular. Şikayet üzerine, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri harekete geçti.

Otelin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Kamera görüntülerinden 3 İranlı'yı kaçıran 3 kişiyle, odalardaki altın ziynet eşyaları ve paralarla ilgili belgeleri alan kişilerin görüntülerine ulaşıldı. A.S, emniyette olayla ilgili polislere bilgi verirken eşinin kapalı olan telefonunun açılma mesajı geldi. Hemen eşini aradı. Eşi A.S, polislerle birlikte olduklarını söyleyerek otele gittiklerini belirtti. Bunun üzerine polis harekete geçti otele gitti. İranlı 3 kardeş taksiyle otele geldi. Karşılarında gerçek polisleri gören 3 İranlı'ya odalarındaki her şeyin çalındığı söylendi. 3 İranlı kardeş emniyete getirildi.

3 İranlı, emniyette, dünyanın birçok ülkesinde milyarlarca Euroluk yatırımları olduğunu belirterek,"Rusya, Dubai ve Macaristan'da yüklü miktarda paramız projelerde kullanılamadığı için İran tarafından bloke edildi. Bu paraları kurtarmak için İstanbul'a geldik. Başımıza bu geldi. 5 yıl önce de Türkiye'ye yatırım için yüklü miktarda para transfer etmiştik ancak kendimiz Türkiye'ye ülkeden çıkış yasağı konulunca gelemedik. Para da kullanılamadığı için İran tarafından geri çekildi." dedikleri öne sürüldü. 3 İranlı İngiliz korumalarla ilgili de,"Kendileriyle Dubai'de görüşüp anlaştık. Dünyaca ünlü bir şirket Brad Pitt'i bile bunlar korumuştur. O nedenle güvendik tuttuk." dedikleri iddia edildi.

Ekipler yaptıkları araştırmada, 3 İranlı'ya büyük bir tuzak kurulduğunu belirledi. Otel odalarını boşaltan 3 kişinin tutulan İngiliz korumalar S.C, J.A ve P.B olduğu saptandı. 3 İngiliz korumanın olaydan saatler sonra İngiltere'ye kaçtıkları görüntülere ulaşıldı. Kaçırma olayının içindeki İranlı S.N ve A.S, kaldıkları otelde yurt dışına çıkma hazırlıkları yaparken gözaltına alındı. Kaçırma olayını planlayan grup içinde olduğu belirlenen Lorient takma adını kullanan Belçikalı S.E.A.W, Atatürk Havalimanı'nda havalimanında uçağa binmek üzereyken yakalandı. 3 İranlı'yı otelden kaçıran 3 Türk özel güvenlikçi de yakalandı. Türk güvenlikçiler, İngiliz korumaların talimatıyla 3 kişiyi otelden aldıklarını, kaçırma olayıyla bir ilgilerinin olmadığını iddia etti. Polise göre; kaçırma olayını henüz yakalanmayan bir Türk, Belçikalı S.E.A.W ve İlgiliz korumaların başındaki, olaydan günler önce İngiltere'ye kaçtığı belirlenen P.S'nin organize ettiğini tespit etti.

Emniyette sorgulanan 6 kişi, İstanbul Cumhuriyet Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.