'İran'la ortak hedefler içindeyiz'

'Bizim için çok önemli'

'Uluslararası toplum harekete geçmeli'

Günübirlik ziyaret için İran'da bulunan Davutoğlu, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Mahuçehr Mutteki ile baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Son 5 ayda İran'ı 4. kez ziyaret ettiğini hatırlatan Davutoğlu, Türkiye ve İran arasında neredeyse haftalık görüşmeler şeklinde cereyan eden görüşmeler silsilesinin bölgedeki gelişmeler göz önüne alındığında bir zaruret teşkil ettiğini ve İran'la olan görüşmeleri ''gerekli'' gördüğünü söyledi.Bakan Davutoğlu, geçen hafta kutlanan İran'ın milli günü ve devrimin yıl dönümünü tebrik ettiğini belirterek, ''Kardeş Türk milletinden İran halkına en derin selam ve sevgilerini iletmek istiyorum'' dedi. İkili ilişkilerin son dönemde büyük ivme kazandığına işaret eden Davutoğlu, ''Her görüşmede bu ikili görüşmeleri gözden geçiriyoruz. Bundan sonra da her bir araya gelişimizde ortaya koyduğumuz hedeflerin, özellikle ticaret, ekonomi ve enerji alanındaki hedeflerin gerçekleşmesi için bu muhasebeyi birlikte yapacağız'' diye konuştu.Türkiye'nin Tahran'a yeni büyükelçi atadığını hatırlatan Davutoğlu, 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak, ''Bizim büyükelçilerimiz her iki ülkeyi de temsil ediyorlar, kardeşlik bağları dolayısıyla'' ifadesini kullandı.Bakan Davutoğlu, Mutteki ile görüşmesinde bölgesel gelişmelerin de ele alındığını belirtti. Irak'ta çok önemli bir seçimin arefesinde olunduğunu hatırlatan Davutoğlu, şunları kaydetti:''Komşu ülke Irak'ın istikrarı, refahı, kendi istikrarımız, kendi refahımız gibi önemlidir. Türkiye ve İran olarak, Irak'taki seçimlerin en sağlıklı şekilde yapılmasının, temsil kabiliyeti yüksek bir parlamentonun oluşmasının Irak'ın geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz her vesile ile tekrar ediyoruz, Türkiye olarak Iraklı kardeşlerimizin her zaman yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Orada istikrar ve güvenliğin tesisi, demokrasinin yerleşmesi bizim için çok önemli hedeflerdir.''Gazze'de yaşanan insanlık trajedisi üzerinde de bir kez daha durulduğunu söyleyen Davutoğlu, şöyle devam etti:''Sayın Başbakanımızın bildiğiniz gibi birkaç gün önce Katar'da bu konuda açık çağrıları olmuştur. Oradan bir kez daha Gazze'deki insanlık trajedisinin son bulması, Gazze'ye insani yardım ulaşması ve Gazze'nin inşası konusunda bütün uluslararası toplumun harekete geçmesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.''