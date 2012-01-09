-İran'ın yeni nükleer çalışmaları VİYANA (A.A) - 09.01.2012 - İran'ın yeni yeraltı tesislerinde uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığı haberi diplomatlarca doğrulandı. Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan iki diplomat, İran'ın Fordo tesislerinde üretilen santrifüjlerin yüzde 20 oranında uranyum içerdiğini, bunun da İran'ın ana uranyum zenginleştirme tesislerinde ürettiğinden yüzde 3,5 oranında daha yüksek olduğunu iddia etti. Diplomatlar, İran'ın ürettiği son materyalin nükleer silah yapmak için hızla geliştirilebileceğine dikkati çekerek, yeni santrifüjlerin kolaylıkla savaş başlığına dönüştürülebileceğini ileri sürdü. Diplomatlar, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun geçen hafta elde ettiği istihbarata göre Fordo'da halen 348 makinenin çalıştığını öğrendiklerini öne sürdü.