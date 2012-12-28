İran'ın tek kadın bakanı kovuldu

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad’ın ülkedeki tek kadın bakan olan Marziyeh Vahid Dastjerdi’yi görevden aldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Dastjerdi, İran İslam Cumhuriyeti’nin tarihindeki ilk ve tek kadın bakandı.

Dastjerdi’nin görevine son verilme nedeniyle henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte bunun nedeninin, Dastjerdi’nin uluslararası yaptırımların neden olduğu ekonomik zorluklarla mücadele için ilaç fiyatlarını artırma önerisini getirmiş olduğu iddia ediliyor.

Ahmedinecad, Dastjerdi’nin bu önerisini reddetmişti.

Uzmanlar uluslararası yaptırımların İran ekonomisine büyük zarar verdiğini belirtiyor.

Yaptırımların doğrudan tıbbi ürünleri hedef almamakla birlikte finansal hareketlerdeki kısıtlamalar ilaçların ithalini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Avrupa Birliği ve ABD, nükleer silah geliştirdiğini iddia ederek İran’a yaptırım uyguluyor.



BBCTürkçe