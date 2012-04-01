İran’ın suikast timi İsrail hedefleri için Türkiye’ye sızdı

İngiliz haber kanalı SkyNews istihbarat kaynaklarına dayanarak verdiği haberde İran ordusunun elit birliği El Kuds’ün içindeki gizli Unit 400 suikast timinin İsrail hedeflerini vurmak için Türkiye’de bulunduğunu ileri sürdü.

Vatan gazetesinin haberine göre, İranlı 4 nükleer bilimciye düzenlenen suikastlardan ardından MOSSAD’a misilleme yapma amacında olan İran yönetimi Hindistan, Gürcistan ve Tayland’da İsrail hedeflerine yönelik bombalı saldırı girişimlerinde başarısız olmasının ardından rotayı Türkiye’ye çevirdi.

İngiliz SkyNews haber kanalının haberine göre Batılı istihbarat örgütleri İranlı bir suikast timinin Türkiye’ye sızdığını belirledi. Bu kişilerin, direkt olarak İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in emirleriyle hareket eden İran ordusunun elit birliği El Kuds’ün içindeki Unit 400 timi olduğu belirtiliyor. Planları aylardır devam eden eylemin Türkiye’deki Yahudi ve Batı hedeflerine yönelik olacağı tahmin ediliyor.

SkyNews’a adını vermeden konuşan bir istihbarat yetkilisi, “Bu eylem planlarının son aşamada olduğunu ve olası saldırının çok yakın bir zamanda gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” ifadesini kullandı. Habere göre Unit 400 timi sadece Türkiye’de değil, özellikle Avrupa ülkelerinde İran’ın asimetrik gücünü göstermek amacıyla İsrail hedeflerini vurmak için planlar hazırlıyor. Unit 400’ün başında ise Avrupa ülkelerindeki saldırıların planlamasında bizzat rol almış üst düzey bir İran ajanının olduğu belirtiliyor.

Mossad MİT’i uyardı

İran Devrim muhafızlarının en gizli özel birliği olan Unit 400’ün sadece sınır ötesi operasyonlarda kullanılan bir suikast timi olduğu ve rejimin çıkarları doğrultusunda sadece dini lider Hamaney’in talimatlarıyla bu saldırıları gerçekleştirdiği biliniyor. Emirlerin Hamaney’in askeri konulardaki yardımcılarından Kasım Süleyman tarafından aktarıldığı iddia ediliyor.

SkyNews’ün ele geçirdiği 53 sayfalık istihbarat belgesinde 2009 ve 2010 yıllarında İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu’nun hedef alındığı 2 saldırı girişiminin arkasında da Unit 400 üyelerinin bulunduğu ileri sürülüyor. Washington’da geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan elçisine suikast girişiminin arkasında bu timin bulunduğu söylentileri yayılmıştı. Türk televizyonları mart ayının başında MOSSAD’ın İranlı ajanlar tarafından Türkiye’de gerçekleşecek bir saldırı konusunda MİT’e uyarı mektubu gönderdiği belirtiliyor. Londra’daki Türk elçilik kaynakları Ankara’nın elindeki istihbarat raporlarını incelediğini ve iddialar konusunda açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Avrupa’da eğitim alıyor

Unit 400’ün başında daha önce İran istihbaratının başkan yardımcılığını da yapmış olan Hamid Abdullahi ile Macid Alavi bulunuyor. SkyNews’in ele geçirdiği istihbarat belgesine göre suikast timinin eğitimi İstanbul’daki saldırı öncesinde olduğu gibi genellikle İran’da veriliyor. Ancak Ortadoğu ve Avrupa’daki başka ülkelerde de timin zaman zaman eğitim aldığı biliniyor.