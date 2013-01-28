İran'ın nükleer tesisinde patlama iddiası

İran'ın nükleer programının en önemli kilometre taşı olan Fordo nükleer tesislerinde geçtiğimiz Pazartesi günü, İsrail seçimlerinden bir gün önce büyük bir patlama meydana geldiği ileri sürüldü. ABD'nin muhafazakar internet sitesi WND tarafından ortaya atılan iddia, İngiliz Times gazetesine göre İsrailli yetkililer tarafından doğrulandı.

Tahran'ın yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirdiği nükleer tesisi Fordo'da patlama olduğu haberinin kaynağı İranlı uzman Reza Halili'ye dayandırılırken, İranlı yetkililer iddiayı "propaganda" diyerek yalanladı.

Times gazetesine konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Seyid Şemseddin Barbroudi ve İran Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Başkanı Alaaddin Borujerdi, Fordo nükleer tesislerinde herhangi bir patlama olmadığını açıkladı.

Fordo'da patlama olduğu iddialarına İsrail basını da geniş yer veriyor. İsrail gazetesi "Yedioth Ahronoth" da, İsrailli yetkililerin, Fordo nükleer tesisinde patlama olduğunu doğruladıklarını açıkladı. İsrailli yetkililer, patlamanın "kaza" ya da "sabotaj" olduğu konusunda ise bilgileri bulunmadığını açıkladı. Gazete, başta iddiayı yalanlayan İran'ın daha sonra patlamanın sabotajdan kaynaklandığını kabul ettiğini de ileri sürdü.

Fordo'da yeraltında bulunan nükleer tesis, kuzeydeki kutsal Kum kentinin 20 km dışında, 60-90 metre derinlikte, kayalıkların altında bulunuyor. İran bu tesisin inşasına 2006-2007 yılları arasında başladı. Fordo'nun varlığından ise dünya 2009'da haberdar oldu.

Kısa bir süre sonra İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) müfettişlerini bölgede inceleme yapmaya davet etti. Fordo nükleer tesislerini yüzde 3.75 oranındaki uranyum zenginleştirmesinde kullanacağını açıklayan Tahran, daha sonra bundan vazgeçerek, tesislerde ArGe çalışmaları yapacağını duyurdu.

Haziran 2011'de ise İran, Fordo'da yüzde 19.75, yani orta derecede zenginleştirilmiş uranyum üreteceğini açıkladı. Aralık 2011'de zenginleştirme çalışması başlatıldı.

İran, İstanbul'da Batılı ülkelerle yaptığı nükleer müzakerelerin ikinci ayağını bugün Bağdat'ta gerçekleştiriyor. 5 artı 1 ülkeleri, İran'ı nükleer silah geliştirmekle suçlarken, Tahran bu iddiaları reddediyor.