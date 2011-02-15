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Politika

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMIYLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER TAHRAN (A.A)

15 Şubat 2011 01:34

-İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMIYLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER TAHRAN (A.A) - 14.02.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakere sürecinde yol haritası belirlemek amacıyla İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ve İran'ın nükleer başmüzakerecisi Said Celili ile görüşme gerçekleştirdi.  İran Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede, İstanbul'da geçen Ocak ayında yapılan İran ile P5 artı 1 ülkeleri arasındaki müzakereler değerlendirildi.  Müzakerelerin devamına yönelik yol haritası üzerinde durulan görüşmede, yer ve tarih belirleme konusunda çalışıldığı öğrenildi.  Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bir sonraki gerçekleşmesi muhtemel görüşmelerin de yine büyük olasılıkla İstanbul'da yapılacağını açıkladı. 

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