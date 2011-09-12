İran'ın ilk seks eğitim DVD'si

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'Kadın da aktif olmalı’

Cinsel konuların tabu olduğu İran’da Sağlık ve Kültür Bakanlığı’nın onayıyla Aşine-yi Mahbub (Sevgili Eş) isimli seks eğitim DVD’si yayımlandı.Yapımı iki yıl süren ülkenin ilk seks eğitim DVD’sinin, başkent Tahran’da eczanelerde satıldığı, hayli popüler olduğu belirtiliyor. Seks eğitim videosunda, insan yerine iki çiçeğin “yakınlaşması”, daha sonra yüzen spermler görülüyor. Filme danışmanlık yapan, İran’ın “Haydar Dümen’i” Tahran Üniversitesi profesörü Dr. Muhammed Mecid, “Seksolojiyle ilgili bu bilgiler çeşitli kitaplardan, dinimizden, hadislerden geliyor” dedi. DVD’de hem erkeklere hem de kadınlara seslenen Prof. Mecid, “Öfke ve stres cinsel aktiviteyi durdurur. Sadece erkek hareket edip kadın uzanmamalı. Birlikte hareket edilmeli. Kadınlar; eğer orgazm olmak istiyorsanız siz de hareket etmelisiniz“ diye devam ediyor. Başka bir doktor olan Said Mumtazi ise filmin sonunda, “Sigara, nargile, alkol ve diğer uyuşturucular seks hayatınızı etkiler” diyerek uyarıda bulunuyor. Seks DVD’sinin, son zamanlarda hızla artan boşanmaların nedenlerinden birinin cinsel sorunlar olduğu düşüncesiyle hazırlandığı söyleniyor.