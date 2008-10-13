İran’ın ibadet şartlı dizileri TRT ekranında!

Türk dizilerinin birçoğu Müslüman ülkelerinde yayına girdikten sonra, ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle hakkında fetva çıkarılıken, ‘ibadet şartı’ getiren İran dizi ve filmleri TRT’de yayınlanacak



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, İranlı meslektaşı İzzetullah Zergami’yi geçtiğimiz günlerde Ankara’da ağırlamıştı. Zergami, İran dizi ve filmlerine “ibadet şartı” getiren isim. İçinde ibadet görüntüleri bulunmayan dizi ve filmlerin yayını yasak



İran Devlet Televizyonu IRIB ile TRT arasında son dönemdeki yakınlaşma, IRIB’in başındaki İzzetullah Zergami’nin Ankara ziyaretiyle pekiştirildi. Zergami ve beraberindeki heyet 10 Ekim’de, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in davetlisi olarak geldikleri Ankara’da TRT stüdyolarını gezerek iki ülke televizyonları arasında yakınlaşma çabalarını değerlendirdi. Tahran Times gazetesinin haberine göre görüşmelerde İran televizyonunda yayınlanan dizi ve filmlerin TRT’ye verilmesi konusunda uzlaşmaya varıldı. Zergani ve Şahin, devlet televizyonları arasındaki işbirliğinin artırılması için hazırlanan protokole imza koydu.



Ortak prodüksiyon yapacaklar



Buna göre TRT ve IRIB her iki ülkede yayınlanan dizi ve filmleri değiş tokuş edecek. Uluslararası alanda ve eğitim alanında işbirliği yapacak. Ortak prodüksiyoların gerçekleşmesine çalışılacak. Zergami bu anlaşma karşılığında bir jest olarak İranlı ünlü şair Muhammed Hüseyin Şehriyar’ın hayatının anlatıldığı “Şehriyar” dizisini TRT’ye verdi. Ayrıca İran’da özellikle Ramazan ayında yayınlanmak üzere çekilen dizilerin de TRT’ye yakın gelecekte aktarılacağını açıkladı. İran heyeti Kültür Bakanı Ertuğrul Günay tarafından da kabul edildi. Günay, iki ülke ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini kaydetti. Birkaç özel kanal ile haber ajansında daha temaslarda bulunan heyet işbirliği anlaşmaları imzaladıktan sonra Türkiye’den ayrıldı.



Tüm TV’ler devletin



Zergami’nin göreve geldikten sonraki en sert uygulaması İran televizyonlarında yayınlanan dizi ve filmlere “ibadet şartı” getirmesi oldu. Zergami, 2007 Mayıs’ında aldığı kararla “İçinde ibadet görüntüleri olmayan televizyon prodüksiyonlarının televizyonlarda yayınlanmasını” yasakladı.Yasağın özellikle dizi ve filmleri kapsadığı belirtildi. Ayrıca çocuk programlarında da gençlere nasıl namaz kılınacağını öğreten görüntülerin bulunması gerektiğini kaydetti. İran’da tüm televizyon ve radyolar devlet kontrolünde. Programlarda dini öğelere büyük önem veriliyor. Ezan vakti programlar kesiliyor.







