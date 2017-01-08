İran'ın eski cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Ali Ekber Haşemi Rafsancani, hayatını kaybetti.

1980'lerden beri ülke politikalarında önemli bir yere sahip olan Rafsancani'nin 82 yaşında hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rafsancani, Pazar günü kalp sorunu yüzünden hastaneye kaldırılmıştı.

1989-1997 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak hizmet veren Rafsancani, 2005 yılında Ahmedinecad'a karşı tekrar aday olmuş, ancak kaybetmişti.

Rafsancani, en son olarak Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı olarak görev alıyordu.

Devlet kontrolündeki Irinn haber ajansı, Rafsancani'nin ölümünü "İslam ve devrimin hedeflerini gerçekleştirmek için hayat boyu verdiği mücadelenin ve çabaların ardından hayatını kaybetti" diyerek duyurdu.