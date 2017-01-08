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Dünya

İran'ın eski cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

Rafsancani'nin 82 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi

08 Ocak 2017 22:35

İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Ali Ekber Haşemi Rafsancani, hayatını kaybetti.

1980'lerden beri ülke politikalarında önemli bir yere sahip olan Rafsancani'nin 82 yaşında hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rafsancani, Pazar günü kalp sorunu yüzünden hastaneye kaldırılmıştı.

1989-1997 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak hizmet veren Rafsancani, 2005 yılında Mahmud Ahmedinecad'a karşı tekrar aday olmuş, ancak kaybetmişti.

Rafsancani, bu yenilginin ardından açık olarak Ahmedinecad'ı eleştirimeye başlamıştı.

İran'ın hayatını kaybeden lideri, siyasi mahkumların serbest kalması ve partilere anayasa çerçevesinde daha çok özgürlük verilmesi gerektiğini belirtiyordu.

Rafsancani, dini elitlerin bir parçası olarak görülse de Batı ile ilişkilerin geliştirilmesine olumlu yaklaşan 'pragmatik bir muhafazakar' olarak tanımlanıyordu.

Rafsancani, en son olarak Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı olarak görev aldı.

Devlet kontrolündeki Irinn haber ajansı, Rafsancani'nin ölümünü "İslam ve devrimin hedeflerini gerçekleştirmek için hayat boyu verdiği mücadelenin ve çabaların ardından hayatını kaybetti" diyerek duyurdu.

Yüzbinler Rafsancani'yi böyle uğurladı:

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