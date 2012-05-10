İran'ın Eminem'ine ölüm fetvası

31 yaşındaki şarkıcı hakkında ölüm emri çıkarılmasına “İmam Naki” adlı şarkı yol açtı. FARS haber ajansına göre, Büyük Ayetullah Lütfullah Safi Gülpeygani, şarkıyı Allah’a küfür olarak nitelendirdi ve şarkının Şiilerin 12 imamı arasında bulunan İmam Ali Naki’yi aşağıladığını savundu.

Ayetullah, çıkardığı fetvayla sadece Şiileri değil tüm Müslümanları, rapçi Şahin Necefi’yi öldürmeye ve “ebedi olarak cehenneme göndermeye” çağırdı.



İran’ın Eminem’i



Şahin Necefi, uzun süredir İslam’ı eleştiren şarkı sözleri nedeniyle İran’da kara listenin en üstlerinde yer alıyor. 31 yaşındaki şarkıcı, İran’da da müzik ve siyasetle uğraşmıştı. 2005 yılında Almanya’da yaşamaya başlayan Necefi’nin albümleri ya kara piyasada satılıyor ya da internetten indiriliyor. Necefi, İran’ın Eminem’i olarak gösteriliyor.



Salman Rüşdi’den sonra Necefi



İranlı bir Ayetullah'ın hakkında daha önce ölüm emri verdiği son kişi İngiliz yazar Salman Rüşdi olmuştu. 1989 yılının şubat ayında İran’ın o dönemki dinî lideri Ayetullah Humeyni, Şeytan Ayetleri adlı kitabında yazdıkları nedeniyle Hindistan doğumlu yazar hakkında ölüm emri vermişti.

Rüşdi, 12 yıldan uzun bir süre polis koruması altında yaşadı. 2011 yılında İran'ın o dönemki Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, İran'ın bu emri uygulamaya koymayacağını açıkladı.

(Deutsche Welle Türkçe)