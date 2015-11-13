İran'ın dünya politikasına dönüşü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Avrupa gezisi çalkantılı bir döneme denk geliyor.

Bahreyn güvenlik güçlerince bu hafta içinde düzenlenen bir operasyonla İran ve Irak

bağlantılı bir terör örgütü ortaya çıkartıldığı açıklandı. Bahreyn hükümeti, Tahran'ı ülkede

mezhep çatışması çıkarmaya çalışmak ve sürekli içişlerine karışmakla suçladı.

Suudi Arabistan da Suriye'deki müdahalelerinden ötürü İran ve Rusya'yı BM İnsan Hakları

Konseyi'ne şikayet etti. ABD, İngiltere, Fransa ve birçok Arap ülkesi tarafından

desteklenen girişim, iki ülkenin kınanmasını talep etti. İran, Suudi Arabistan'ın konseye

sunduğu dilekçede Suriye'de görevli Devrim Muhafızları'nın "terörist savaşçı" olarak

tanımlanmasına tepki gösterdi.

Papa-Ruhani görüşmesinin anlamı

Deutsche Welle İran Servisi Yöneticisi Cemşid Faruki, Ruhani'nin Papa ile de

buluşmasının öngörüldüğü İtalya gezisinin öncelikle dış politika alanında verilmek istenen

bir mesaj olduğuna dikkat çekiyor. İran halkının büyük kısmını liberal olarak tanımlayan

Faruki, "İranlıların çoğunluğunun Yahudi ve Hristiyanlarla kayda değer bir sorunu yok. O

yüzden Ruhani'nin İtalya ziyareti İran iç siyaseti açısından bir önem taşımıyor" diyor.

Faruki, Ruhani'nin Papa ile buluşarak dünyaya vermek istediği mesajı şu sözlerle özetliyor:

"İran dış politikada izolasyondan kurtulacak. Artık dünyaya göstermek istediğimiz yeni bir

çehremiz var." İran'ın değiştiğini ve artık işbirliğine açık olduğunu sergilemek istediğine

işaret eden Cemşid Faruki, "İran diğer ülkelerle ilişkilerini normalleştirmek istiyor. Papa

ziyaretiyle de bu mesaj öne çıkarılmak isteniyor" görüşünü dile getiriyor.

İstikrar yanlısı mı, yayılmacı mı?

İran'ın izlediği yeni politikalar farklı yorumlanıyor. İran'ın resmi Tasnim Haber Ajansı'nda

yer alan bir yorumda, "İran bölgede kalıcı istikrar için çaba harcıyor" ifadesine yer

veriliyor. Körfez Bölgesi'nin önde gelen gazetelerinden, Dubai merkezli "Gulf News" ise

İran'ın yayılmacı bir strateji izlediğini savunuyor.

Uzmanlara göre İran, Arap komşularında tedirginliğe yol açıyor. İran'la Rusya arasında S-300 füze sistemi anlaşması bu

hafta imzalandı. Bu tarz haberler kaygıları

daha da

derinleştiriyor.

İran'ın Suriye'deki savaşçıları

İran'ın Suriye'ye yönelik müdahalesi, endişelerin başında geliyor. İslam Cumhuriyeti'nin

Suriye'de yaklaşık 200 bin savaşçısı var. Bu gücün büyük kısmı gönüllü Alevilerden

meydana geliyor. İran uzmanı Saheb Sadeghi "Al-Monitor" haber portalında yayınlanan

yazısında, İran'ın paramiliter güçlerinin düzenli Suriye ordusundan daha güçlü olduğuna

dikkat çekiyor.

Gelişmelerin İran'ın dış politikalarında bir değişiklik olarak yorumlanmaması

gerektiğini

belirten Deutsche Welle İran Servisi Yöneticisi Cemşid Faruki, "İran bölgedeki konumunu

güçlendirmek istiyor. İran ile Suudi Arabistan arasındaki temsili savaş yoğunlaşarak ve

tehdit boyutu artarak devam ediyor" diyor. Faruki şu görüşleri dile getiriyor: "Şii ve Sünni

büyük güçler yalnızca Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen'de cepheleşmedi; İran ve Suudi

Arabistan, Bahreyn ve Afganistan'da da boy ölçüşüyor. İran, nükleer anlaşmayı başarıyla

imzalamasının ardından bölgedeki gücünü oturtup genişletmek istiyor."

Rusya ile yollar nerede ayrılıyor?

İran uzmanı Saheb Sadeghi, Suriye'de Rusya'nın yanında olan İran'ın Moskova gibi ortak

düşman IŞİD'i yok etmeyi hedeflediğini belirtiyor. Sadeghi, uzun vadede İran ve Rusya'nın

farklı çıkarları olduğunu kaydediyor. Tahran'ın Suriye politikasına yalnızca mezhep

boyutu açısından bakılmasının yeterli olmayacağını kaydediyor. Saheb Sadeghi şöyle

devam ediyor: "Suriye'de iş başındaki yönetimin İsrail karşıtı özelliğe sahip olması ve

Tahran ile Lübnan Hizbullah'ı arasında köprü işlevi görmesi İran açısından önem taşıyor.

Rusya buna sıcak bakmıyor. Üstelik Moskova, İsrail'le yakın temas halinde. Her iki taraf

da gerginliklerden kaçınıyor."

Rusya, nükleer anlaşma sonrası İran'ın Batı ile yakınlaşmasının artmasından

kaygı

duyuyor. Bu durumda Rusya bölgede bir partnerinden daha olacak.

İran'ın yeniden izole olma riski

İran, Rusya ile olduğu kadar ABD ve Batılı ülkelerle de IŞİD, El Kaide ve diğer örgütler

gibi Sünni aşırılığının imhası konusunda ortak çıkara sahip. Ancak İsrail'i hedef alan

politikası İran'ı izole ediyor. Uzun vadede İran bir tercih yapmak zorunda kalacak. Rusya

ve ABD ile iyi ilişkiler ile İsrail'e düşmanlık arasında bir seçeneğe gidecek. İkisi birden

olmuyor. Bir başka deyişle İsrail'e düşmanlık devam ederse uzun vadede İran dış

politikada yeniden izole olacak. Ruhani, İtalya'da uluslararası kamuoyunun güveni

kazanmak istiyor. İran'ın bundan sonra atacağı adımlar bu güveni elde edip edemeyeceğini

ortaya koyacak.

İran'ın tutumu Batı açısından da büyük önem taşıyor. Batı'nın

bölgenin sorunlarını

yalnızca İran'ın işbirliğiyle çözebileceği gerçeği giderek daha da belirgin hale geliyor.



