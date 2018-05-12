T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İran'ın dini lideri Hamaney, Trump ile dalga mı geçiyor?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, bir kitap fuarında Trump'ı çok kızdıran "Ateş ve Öfke" adlı kitabı tutarken görüntülendi. Bu kitabı Instagram hesabına koyması ise Amerikalı lider ile dalga geçtiği yorumlarına yol açtı. Diğer yandan İran nükleer anlaşmayı

12 Mayıs 2018 13:12

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik olarak yeni yaptırım kararları alması hem iki ülke ilişkilerinin daha da gerilmesine hem de bölgede tansiyonun yükselmesine yol açmıştı.

Siyasi açıdan bu gelişmeler yaşanırken İran'ın dini lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'daki bir kitap fuarında görüntülendi.

Hamaney elinde yazar Michael Wolff'un "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitabı tutarken çekilen bir fotoğrafını Instagram'a koydu.

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili ciddi iddiaları içeren bu kitap büyük ses getirmişti.

Trump, kitabın basılmasını engellemeye çalışmış, kitabı kurgu olarak tanımlamıştı.

O yüzden Hamaney'in bu kitabı elinde tutarken çekilen bir fotoğrafını sosyal medyaya koyması Trump ile dalga geçtiği yorumlarına yol açtı.

En son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de "İran dünyanın iki büyük gücüyle görüşecek, Rusya ve Çin" diyerek ABD ile alay etmişti.

Diğer yandan İran nükleer anlaşmayı kurtarmak için yüzünü diplomasiye döndü.

İran'ın dışişleri bakanı Muhammed Zarif, Cumartesi günü çıktığı diplomasi turu kapsamında Pekin, Moskova ve Brüksel'i ziyaret edecek.

Zarif, yayımladığı hükümet bildirisinde Avrupa'nın ABD yaptırımlarına rağmen anlaşmaya devam etmek konusunda güvence vermemesi hususunda uranyum zenginleştirmesine devam edeceklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali HamaneyTrumpBuInstagramAmerikalıDiğerABDTahranMichael WolffTrump Beyaz SarayıBaşkanı Donald TrumpHamaneyCumhurbaşkanı Hasan RuhaniRusyaMuhammed Zarif CumartesiPekin MoskovaBrükselAvrupa ABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24