İran'ın dini lideri Hamaney: Halkımız yaptırımları yenerek ABD'ye bir tokat daha atmalı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin baskısı ve ekonomik problemler nedeniyle halkının zor zamanlardan geçtiğini söyledi. Hamaney, "Fakat İran halkı yaptırımları yenerek ABD'ye bir tokat daha atmalı" dedi.

Başkent Tahran'daki bir stadyumda on binlerce Besiç Milisleri ve Devrimci Muhafızlarına hitap eden Hamaney, "Ülkede, bölgede ve dünyada durum hassas, özellikle de İran halkı açısından" dedi ve ekledi:

"Bir yandan küstah güçlerin ve emperyalist Amerika'nın siyasetçilerinin yaygarası var… Öte yandan ulusumuzun ekonomik problemleri ve ülkedeki yoksul halkın büyük kısmının geçim zorluğu…

"Allah'ın izniyle yaptırımları yeneceğiz ve yaptırımları yenmek ABD'yi yenmek demektir. İran halkı yaptırımları yenerek Amerika'ya bir tokat daha atmalı."

İran'ın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamasıyla artmıştı.

Riyal yüzde 75 değer kaybetti

İran Riyali Ocak 2018'den bu yana yaklaşık yüzde 75 değer kaybetti.

ABD'nin İran'a yönelik açıkladığı yeni yaptırımların 4 Kasım'da devreye girmesi planlanıyordu.

Fakat Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, İran'ın başvurusu üzerine dün açıkladığı karar ile yaptırımları kısmen dondurmuştu.

Divan'ın kararında yaptırımların İran ile ABD arasında 1955 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması'na aykırı olabileceği belirtilmiş, Divan kesin kararını açıklayana kadar ABD'nin "ilaç, tıbbi malzemeler, gıda ve tarım ihtiyaçlarının ihracatını" ve "sivil havacılık güvenliğini etkileyecek hizmetleri" engellememesine hükmedilmişti.

Divan'ın kararları bağlayıcı olsa da karara uymayanlara yönelik bir yaptırım uygulanamıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da kararın ardından tedbir kararının nedeni olarak gösterilen 1955'te iki ülke arasında imzalanan İran-ABD Dostluk Anlaşması'nı, Tahran yönetiminin yıllardır ihlal ettiği gerekçesiyle sonlandırdıklarını açıkladı ve "Bu 39 yıl gecikmiş bir karardır" dedi.