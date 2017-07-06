İran'ın dini lideri Hamaney: Düşmana şamarı indirmeliyiz

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Devrim Muhafızları'na füze alanındaki çalışmaların arttırılması çağrısında bulundu.

Devrim Muhafızları üst düzey komutanlarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan Hamaney, "Füze alanındaki çalışmaları arttırın. Düşmana şamarı indirmeliyiz" diye konuştu.

Hamaney, "Düşman, füze çalışmalarımızı hassasiyetle izliyor. Bu da, bu alandaki çalışmaların önemini gösteriyor" dedi.

İran liderinin resmi internet sitesinden dün yayınlanan konuşmanın, İran'ın, Suriye'nin dey ez Zor kentindeki IŞİD hedeflerine yönelik 18 Haziran'da düzenlediği füzeli saldırıdan birkaç saat sonra yapıldığı ortaya çıktı.

İran'ın füze programını yakından izleyen ABD, geçen aylarda Tahran yönetimine karşı bir dizi yaptırım kararları almıştı.