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Dünya

İran'ın dini lideri Hamaney: Düşmana şamarı indirmeliyiz

Hamaney, Devrim Muhafızları'na füze alanındaki çalışmaların arttırılması çağrısında bulundu

06 Temmuz 2017 21:19

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Devrim Muhafızları'na füze alanındaki çalışmaların arttırılması çağrısında bulundu.

Devrim Muhafızları üst düzey komutanlarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan Hamaney, "Füze alanındaki çalışmaları arttırın. Düşmana şamarı indirmeliyiz" diye konuştu.

Hamaney, "Düşman, füze çalışmalarımızı hassasiyetle izliyor. Bu da, bu alandaki çalışmaların önemini gösteriyor" dedi.

İran liderinin resmi internet sitesinden dün yayınlanan konuşmanın, İran'ın, Suriye'nin dey ez Zor kentindeki IŞİD hedeflerine yönelik 18 Haziran'da düzenlediği füzeli saldırıdan birkaç saat sonra yapıldığı ortaya çıktı. 

İran'ın füze programını yakından izleyen ABD, geçen aylarda Tahran yönetimine karşı bir dizi yaptırım kararları almıştı.

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İranDevrim MuhafızlarıHamaneyABDfüze

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