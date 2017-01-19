İran'ın başkenti Tahran'da 17 katlı bina çöktü

İran'ın başkenti Tahran'ın simgeleri arasında gösterilen 17 katlı Plasco binası sabah saatlerinde çıkan yangının ve boşaltılmasının ardından çöktü.

AFP ve Reuters ajansları, İran Devlet Televizyonuna dayandırdıkları haberde, en az 38 itfaiyecinin yaralandığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre İran Devlet Televizyonu, "En az 38 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak bu kişilerin bir bölümü, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi" dedi.

Yarı resmi Fars haber ajansı da polisin, yanan binanın yakınlarında bulunan Türk ve İngiliz büyükelçiliklerinin etrafında güvenlik çemberi oluşturduğunu bildirdi.