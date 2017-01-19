T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İran'ın başkenti Tahran'da 17 katlı bina çöktü

Çökmeden önce boşaltılan binada çok sayıda itfaiyecinin bulunduğu açıklandı.

19 Ocak 2017 16:37

İran'ın başkenti Tahran'ın simgeleri arasında gösterilen 17 katlı Plasco binası sabah saatlerinde çıkan yangının ve boşaltılmasının ardından çöktü.

AFP ve Reuters ajansları, İran Devlet Televizyonuna dayandırdıkları haberde, en az 38 itfaiyecinin yaralandığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre İran Devlet Televizyonu, "En az 38 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak bu kişilerin bir bölümü, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi" dedi.

Yarı resmi Fars haber ajansı da polisin, yanan binanın yakınlarında bulunan Türk ve İngiliz büyükelçiliklerinin etrafında güvenlik çemberi oluşturduğunu bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TahranPlascoReutersDevlet TelevizyonunaDevlet TelevizyonuAncakFarsTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24