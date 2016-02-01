İran'ın ambargodan dolayı dondurulmuş 100 milyar doları Türkiye dahil 5 ülkede

İran'ın yurtdışında bulunan 100 milyar dolarlık varlıklarının önemli bir kısmının Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkede olduğu açıklandı.

Radikal'in haberine göre, İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bagher, İran’ın ambargodan dolayı yurtdışında dondurulmuş 100 milyar dolardan fazla varlığı olduğunu açıkladı. Bagher bu varlıkların önemli bir bölümünün Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Türkiye’de olduğunu belirtti.

İran SWIFT sistemine bağlanarak paralarını yurtdışından transfer etmeye başladı. İran’ın Ankara Büyükelçisi Ali Reza Bikdeli de Hürriyet’ten Serkan Demirtaş’a verdiği röportajda ilk etapta 100 milyar doların 30 milyar dolarının İran’ın kullanımına sunulacağını belirtmişti.

Bikdeli, şu açıklamada bulunmuştu: İran hükümetinin planı çerçevesinde ilk aşamada 30 milyar doları nakledilecektir. Eylem planı uygulanmadan önce bu paranın bir miktarını aktarmıştık. Şimdi bu devam edecek ve gelecek para 100 milyar dolardan da fazladır.