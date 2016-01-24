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Dünya

İran ile Çin arasındaki işbirliği anlaşmasında hedef: 10 yılda 600 milyar dolar

Son verilere göre İran'ın Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 369 milyar dolar

24 Ocak 2016 00:00

AB, ABD ve BM'in yaptırımları kaldırmasından sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in İran'a yaptığı ilk resmi ziyarette iki ülke arasında çeşitli alanlarda 17 işbirliği protokolü imzalanırken ticaret hacmini 10 yıl boyunca yılda ortalama 60 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştırmayı hedefledikleri bildirildi. Son verilere göre İran'ın Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 369 milyar dolar.

Hürriyet'in haberine göre iki ülke Tahran'da yaptıkları görüşmelerde stratejik bağları kuvvetlendirme kararı aldı. İran'ın nükleer anlaşma sonrasında, ABD'nin ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmasının ardından, Çin devlet başkanının ülkeye ziyareti tüm dünyanın dikkatini İran'a çekti. 

İran'a karşı yaptırımların kalkmasının ardından Tahran'a ilk ziyareti Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gerçekleştirdi. Çin liderini İran gezisinde üç başbakan yardımcısı 6 bakan ve kalabalık bir işadamı heyeti eşlik ediyor.

Resmi karşılamanın ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin Devlet Başkanı ile heyetler arası görüşmelerde bulundu. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, "İki ülke stratejik ilişkileri, 25 yıllık kapsamlı bir eylem planının oluşturulması, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 yıl içinde 600 milyar dolar seviyesine yükseltmek için görüşmelerde bulunduk" diye konuştu.

Ruhani, " Ekonomik ilişkilerin yanı sıra, güvenlik ve savunma konularında da görüşmeler yapıldı. Bölgeyi etkisi altına alan terörizm, aşırıcılık ve şiddetle mücadele konuları da ele alındı " dedi.

İki ülke liderinin katıldığı törenle başta ekonomi, sanayi, kültür ve yargı olmak üzere çeşitli alanlarda 17 işbirliği protokolü imzalandı. Nükleer işbirliğinin arttırılması da imzalanan maddeler arsında bulunuyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'le de görüşmesi planlanan Çin lideri, İran'a gelmeden önce Suudi Arabistan ve Mısır'da temaslarda bulunmuştu.

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