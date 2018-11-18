İran'ın ABD'ye halı ihracatı tamamen durdu

Ekber Karabağ / Tahran, 18 Kasım (DHA) - Dünyanın en kaliteli el yapımı halılarını üreten İran\'ın ABD\'ye halı ihracatının ekonomik yaptırımlar nedeniyle tamamen durduğu belirtildi.

İran EL Yapımı Halı Kooperatifi Birliği Başkanı Abdullah Behrami, ABD\'nin İran\'a karşı uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 6 Kasım\'dan itibaren İran\'dan ABD\'ye hiç bir halı ihracatı yapılmadığını duyurdu.

İran medyasına konuşan Behrami, \" Büyük masraflar yaptığımız ve bizim için uygun ve prestijli bir pazar olan ABD piyasasını kaybettik.\" dedi.

Söz konusu açığı kapatmak için yeni piyasa arayışları içinde olduklarını söyleyen Behrami, ambargolar nedeniyle bazı diğer ülkelere de halı ihracatı konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Toplam el yapımı halı ihracatı büyüklüğü 400 milyon dolar olan İran\'ın ambargolar öncesi ihracatının yüzde 35\'ine karşılık gelen 120 milyon dolarlık bölümünü ABD\'ye yapıyordu. (Fotoğraflı)