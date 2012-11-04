T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan yeni insansız hava aracı

İran'da yerli mühendislerce ve yüksek teknoloji kullanılarak dünyada ilk kez dikey kalkış yapabilen insansız hava aracı üretildi

04 Kasım 2012 21:29

 

İran dikey kalkabilen insansız hava aracı üretti. Piste gerek duymadan ve sessiz havalanabilen insansız hava aracının test uçuşlarının ardından birkaç ay içinde tanıtımı yapılacak.
 
Basında yer alan haberlerde, piste gerek duymadan ve sessiz havalanabilen insansız hava aracının test uçuşlarının ardından birkaç ay içinde tanıtımının yapılacağı ifade edildi.
 
Çeşitli tiplerde ve amaçlara uygun olarak insansız hava aracı üreten İran, en son 'Liku' adlı, radara yakalanmayan bir araç üretmişti.
 
Yüksek irtifada üç saat uçabilen aracın 100 kilogram yükü 100 kilometre kadar taşıma kabiliyetinde olduğu açıklanmıştı.
 
İran ordusunun envanterinde uzun süreli ve uzun menzilli uçuşlar yapabilen 'Kerrar' ve 'Şahit' adlı insansız hava araçları da bulunuyor.
 
Bir süre önce İsrail hava sahasını 100 kilometre geçtikten sonra fark edilerek düşürülen Hizbullah'a ait insansız hava aracının da İran yapımı olduğu açıklanmıştı.
 

ETİKETLER

iraninsansız hava aracı

İlgili Haberler

Ahmedinejad'a bir yılda ikinci sorgulama

İran Cumhurbaşkanı, bir yıl içinde Meclis tarafından ikinci kez sorgulanacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24