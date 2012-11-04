İran'dan yeni insansız hava aracı

İran dikey kalkabilen insansız hava aracı üretti. Piste gerek duymadan ve sessiz havalanabilen insansız hava aracının test uçuşlarının ardından birkaç ay içinde tanıtımı yapılacak.

Basında yer alan haberlerde, piste gerek duymadan ve sessiz havalanabilen insansız hava aracının test uçuşlarının ardından birkaç ay içinde tanıtımının yapılacağı ifade edildi.

Çeşitli tiplerde ve amaçlara uygun olarak insansız hava aracı üreten İran, en son 'Liku' adlı, radara yakalanmayan bir araç üretmişti.

Yüksek irtifada üç saat uçabilen aracın 100 kilogram yükü 100 kilometre kadar taşıma kabiliyetinde olduğu açıklanmıştı.

İran ordusunun envanterinde uzun süreli ve uzun menzilli uçuşlar yapabilen 'Kerrar' ve 'Şahit' adlı insansız hava araçları da bulunuyor.

Bir süre önce İsrail hava sahasını 100 kilometre geçtikten sonra fark edilerek düşürülen Hizbullah'a ait insansız hava aracının da İran yapımı olduğu açıklanmıştı.