Ahmedinejad'a bir yılda ikinci sorgulama

İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı sorgulamaya hazırlanıyor. Meclis, Cumhurbaşkanı'na İran para biriminin neden değer kaybettiğini soracak.

İran Devlet Radyosu, 77 milletvekilinin, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hakkında verdiği soru önergesinin Meclis tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Yasalar gereği, Ahmedinejad'ın bir ay içinde Meclis'e gelerek sorulara yanıt vermesi gerekiyor.

İran Cumhurbaşkanı, bir yıl içinde Meclis tarafından ikinci kez sorgulanacak. Ahmedinejad, Mart ayında da, Meclis'in ekonomiyi kötü yönettiği yönündeki soruları yanıtlamıştı.

İran para birimi, geçtiğimiz aylarda ciddi oranda değer kaybetmişti. Ahmedinejad hükümeti, buna uygulanmakta olan uluslararası yaptırımların neden olduğunu belirtmişti.

Gelecek yılki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Ahmedinejad ile muhafazakarlar arasındaki iktidar kavgasının şiddetlendiği yorumları yapılıyor.