T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İran’dan yeni füze denemesi

ABD‘nin İran’a uyguladığı yaptırımlara rağmen, Devrim Muhafızları Ordusu’nun tatbikatı sırasında füze denemeleri yapıldığı bildirildi.

20 Şubat 2017 19:58

İran medyasında pazartesi günü yer alan haberlerde, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yaptığı üç günlük askeri tatbikatta füze denemeleri yapıldığı belirtildi. İran haber ajansı Fars’ın, Devrim Muhafızları Ordusu’nun basın bildirisine dayandırdığı haberinde, böylelikle “yabancı düşmanların” olası askeri saldırılarına hazırlık yapıldığı ifade edildi.

Yarı resmi Tesnim haber ajansı ise Devrim Muhafızları Ordusu’na yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran’ın merkezindeki çölde pazartesi günü başlayan yıllık tatbikat sırasında “akıllı ve gelişmiş” füzelerin kullanıldığını belirtti.

İran devlet televizyonuna bir demeç veren Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, yapılan denemelerde 100 kilometre menzilli füzelerin yanı sıra menzili 100 kilometrenin altında bulunan Fecr 3, Fecr 4 ve Fecr 5 tipi füzelerin kullanıldığı ve denemelerin başarıyla sonuçlandığını belirtti. Bu denemelerin İran’ın olası düşmanlarına verilen bir mesaj olduğunu belirten Pakpur, “herhangi bir tehdit karşısında karşılık vermeye hazır” olduklarını vurguladı.

Şubat başında füze denemesi yapmıştı

İran’ın şubat ayının başında yaptığı balistik füze denemesinin ardından, ABD İran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı. ABD, İran’ın yaptığı füze denemesinin Birleşmiş Milletler kararları ile 2015 yılında Viyana’da imzalanan nükleer anlaşmanın ihlali olduğunu savunmuştu.

Tahran ise bu suçlamaları reddetmişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, hafta sonunda Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, İran'ın askeri programı ve füze denemelerinin kendi sınırlarını savunmaya yönelik olduğunu, başka ülkeler için bir tehdit oluşturmadığını söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/dpa, JD/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD‘ninDevrim Muhafızları OrdusuDevrim Muhafızları Ordusu&rsquo;nunFars&rsquo;ın Devrim Muhafızları Ordusu&rsquo;nunTesnimDevrim Muhafızları Ordusu&rsquo;naDevrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24