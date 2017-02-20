İran’dan yeni füze denemesi

İran medyasında pazartesi günü yer alan haberlerde, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yaptığı üç günlük askeri tatbikatta füze denemeleri yapıldığı belirtildi. İran haber ajansı Fars’ın, Devrim Muhafızları Ordusu’nun basın bildirisine dayandırdığı haberinde, böylelikle “yabancı düşmanların” olası askeri saldırılarına hazırlık yapıldığı ifade edildi.

Yarı resmi Tesnim haber ajansı ise Devrim Muhafızları Ordusu’na yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran’ın merkezindeki çölde pazartesi günü başlayan yıllık tatbikat sırasında “akıllı ve gelişmiş” füzelerin kullanıldığını belirtti.

İran devlet televizyonuna bir demeç veren Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, yapılan denemelerde 100 kilometre menzilli füzelerin yanı sıra menzili 100 kilometrenin altında bulunan Fecr 3, Fecr 4 ve Fecr 5 tipi füzelerin kullanıldığı ve denemelerin başarıyla sonuçlandığını belirtti. Bu denemelerin İran’ın olası düşmanlarına verilen bir mesaj olduğunu belirten Pakpur, “herhangi bir tehdit karşısında karşılık vermeye hazır” olduklarını vurguladı.

Şubat başında füze denemesi yapmıştı

İran’ın şubat ayının başında yaptığı balistik füze denemesinin ardından, ABD İran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı. ABD, İran’ın yaptığı füze denemesinin Birleşmiş Milletler kararları ile 2015 yılında Viyana’da imzalanan nükleer anlaşmanın ihlali olduğunu savunmuştu.

Tahran ise bu suçlamaları reddetmişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, hafta sonunda Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, İran'ın askeri programı ve füze denemelerinin kendi sınırlarını savunmaya yönelik olduğunu, başka ülkeler için bir tehdit oluşturmadığını söylemişti.

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AP/dpa, JD/BD