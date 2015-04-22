İran'dan Yemen'e insani yardım çağrısı

Suudi Arabistan'ın Yemen'de Husi isyancılarına yönelik hava operasyonunu sona erdirmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Yemen'e 'acil insani yardım sağlanması' çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudilerin operasyonu sona erdirme adımının 'olumlu' olduğunu söyledi ve yeni hükümetin kurulması için de görüşmelere başlanması istediğini dile getirdi.

Suudi Arabistan, İran'ı Şii Husilere destek çıkmakla suçlamış, Tahran ise bu iddiaları reddetmişti.

Hava operasyonun sona ermesinin ardından Suudi Savunma yetkilileri, şimdi de siyasi çözüm bulunmasına odaklandıklarını söyledi, fakat askeri gücün ihtiyaç görülmesi takdirde yine kullanılabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Yemen'deki olumlu gelişmeleri, acil insani yardım, Yemen içinde diyalog ve geniş tabanlı hükümet izlemeli. Yardım etmeye hazırız."

İran Dışişleri Bakanlığı, daha önceki açıklamalarında da Suudilerin operasyonu sonlandırma kararına destek çıkmıştı.

Yarı resmi Isna haber ajansının aktardığına göre bakanlık sözcüsü "Biz, bundan önce de Yemen'deki krizin çözümünün askeri olmadığın söylemiştik… masum, savunmasız insanların ölümüne son vermek kesinlikle ileriye dönük bir adım" diye konuştu.

'Operasyon başarılı oldu'

Yemen'de Şii Husi isyancılar, Ocak ayında başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirdi.

Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi de ev hapsine alındı. Hadi, Şubat ayında kaçıp ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'e sığındı. Eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in tarafında olan ordu birliklerinin de desteğiyle Husilerin Mart ayı sonunda Aden'e varmasıyla Hadi ülkeyi terk edip Suudi Arabistan'a gitti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 'Kararlılık Fırtınası Operasyonu'nun da Suudi Arabistan ve komşu ülkelerin güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmada başarılı olduğu belirtildi.

Koalisyon sözcüsü Tuğgeneral Ahmed el Asiri, yeni aşama olan 'Umudun Yeniden Tesisi' operasyonuyla da Yemen'in yeniden inşasını hedeflerken, bir yandan da isyancılara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Hadi, televizyon kanalından yaptığı açıklamada Suudi müttefiklerine 'Devlet Başkanı olarak kendisine destek çıktıkları için' teşekkür etti.

Hadi, "Arap ve Müslüman kardeşlerimize, bu fevkalade stratejik ittifaktaki dostlarımıza kendim ve Yemen halkı adına en derin minnetimi ve saygımı sunuyorum" dedi.

ABD de operasyonun sona ermesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

ABD'den İran'a mesaj

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Alistair Baskey, "BM'nin kolaylaştıracağı siyasi süreç ve insani yardım desteğinin sürdürülebilmesine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BBC'nin Cidde'den bildiren Orta Doğu editörü Jeremy Bowen, Suudiler operasyonlarının ilk aşamasında zafer ilan etseler de, henüz Yemen hükümetinin kurulmadığını ve başkentin kontrolünün hala Husilerde olduğunu hatırlatıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, son dört haftada Yemen'deki çatışmalarda 944 kişinin öldüğünü, 3487 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD de böyle iki savaş gemisi gönderdi. ABD Savunma Bakanlığı gemilerin gönderilme amacının 'bölgedeki hayati öneme sahip nakliye rotalarının açık ve güvenli kalmasını sağlamak' olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Barack Obama, İran'a 'Yemen'e silah göndermemesi' uyarısında bulundu.

Obama, "Biz onlara, eğer silahlar Yemen'deki fraksiyonlara ulaştırılsa bunun deniz seferlerini tehdit edeceğini sorun olacağını söyledik" dedi ve ekledi: "Onlara örtülü değil, doğrudan mesajlar gönderiyoruz."

BM Güvenlik Konseyi de isyancılara silah ambargosu koydu.