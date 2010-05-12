İran'dan uranyum takasında uzlaşı sinyali

T24 - İran, uranyum takasına ilişkin Türkiye ve Brezilya ile bir uzlaşıya varılabileceğini bildirdi.





İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki, ülkesi ve Batılı ülkeler arasında uranyum takası konusunda Türkiye ve Brezilya ile görüşüleceğini ve anlaşmaya varılabileceğini söyledi.





Tahran'daki tıbbi araştırma reaktöründe kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yakıtın temininde anlaşma sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Mutteki, ''İran, Türkiye ve Brezilya arasında öngörülen üçlü görüşmelerde, uranyum takasına ilişkin anlaşmaya varmayı umut ediyoruz'' dedi.





''Takasa ilişkin formül, tüm taraflar için güven verici olabilir'' diyen Mutteki, ''Üçlü görüşmelerde, uranyum takasına ilişkin ayrıntılarda uzlaşmaya varacağımıza inanıyorum'' ifadesini kullandı.





Görüşmelerin tarafların bu konudaki iradesini yansıtması açısından bir fırsat olabileceğini kaydeden Mutteki, Çin, Japonya, "5 artı 1" ülkeleri ve BM Güvenlik Konseyi'nin de uranyum değiş tokuşunda rol alabileceklerini söyledi.





Mutteki, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın beklenen Tahran ziyaretlerinde üçlü görüşmenin yapılabileceğini" de ifade etti.

