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Dünya

İran'dan Türkiye'ye nükleer teklif!

Nükleer santral kurma aşamasındaki Türkiye'ye, nükleer programı nedeniyle batının hedefinde olan İran'dan bir teklif geldi.

15 Kasım 2011 02:00

T24 - Nükleer santral kurma aşamasındaki Türkiye'ye, nükleer programı nedeniyle batının hedefinde olan İran'dan bir teklif geldi.

Üst düzey İranlı yetkili Muhammed Cevad Laricani, ülkesinin, tartışmalı nükleer teknolojisini komşularıyla paylaşmaya istekli olduğunu ve Türkiye'ye nükleer santral inşasında yardım edebileceğini söyledi. 

İran'dan Türkiye'ye nükleer teklif

Laricani, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, ''nükleer teknolojilerini komşu ülkelerle paylaşmaya çok hazır olduklarını'' ifade etti.

Laricani, ''Türkiye yıllardır nükleer enerji santrali yapmaya çalışıyor, ancak Batı'da hiçbir ülke onlar için inşa etmeye istekli değil'' dedi.

Muhammed Cevad Laricani, bu bağlamda Nükleer Silahsızlanma Anlaşması çerçevesinde Ortadoğu'daki diğer ülkelerle de işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi ile Matematik ve Fizik Enstitüsü'nün başkanı olan Muhammed Cevad Laricani, aynı zamanda parlamento başkanı Ali Laricani'nin kardeşi.


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