İran'dan Türkiye'ye destek açıklaması

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Ağustos (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD\'nin Türkiye\'ye yönelik izlediği politikayı \"zorbalık\" ve \"orta çağ politikası\" olarak değerlendirdi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Kasımi, ABD\'nin Türkiye\'ye karşı uyguladığı yaptırım politikası için \"orta çağ dönemi politikası\" benzetmesinde bulundu.

ABD\'nin hedeflerine ulaşmak için \"zorbalık\" yöntemlerine başvurduğunu söyleyen Kasımi, Türk halkının ABD\'nin neden olduğu sorunların üstesinden gelebileceğini söyledi.

“Türkiye\'yle dostluk ilişkilerimizi genişleterek sürdüreceğiz”

İran\'ın Türkiye\'yle dostluk ilişkilerinin devam ettireceğini belirten Kasımi, Türkiye\'yle daha çok alanda işbirliği yapılması yollarını araştırdıklarını bildirdi.

İranlı Sözcü, \"Birbiriyle uzun sınırı olan iki komşu ülke olarak çeşitli alanlarda var olan işbirliğimizi genişleterek sürdürebiliriz\" diye konuştu. (Fotoğraflı)

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi\'nin ABD\'nin Türkiye\'ye yönelik izlediği tutumla ilgili basın toplantısında yaptığı konuşma